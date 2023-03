Credit Suisse annonce un report «technique» de la publication de son rapport annuel 2022

Credit Suisse n’en finit plus avec les rebondissements. Ce matin du 9 mars, la banque suisse vient d’annoncer qu’elle retarde la publication de son rapport annuel 2022 suite à un appel tardif dans la soirée du 8 mars 2023 de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain. Ces commentaires de la SEC portent sur «l'évaluation technique des révisions précédemment divulguées des tableaux de flux de trésorerie consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, ainsi que des contrôles connexes», explique un communiqué.

«La direction estime qu’il est prudent de retarder brièvement la publication de ses comptes afin de mieux comprendre les commentaires reçus», ajoute ce dernier.

La banque assure que les résultats financiers de 2022, publiés le 9 février 2023, ne sont pas affectés par ces éléments.