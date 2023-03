Les actions chutent avec les banques américaines

Les places boursières européennes ont ouvert en net repli vendredi dans le sillage de Wall Street. Plus tôt ce matin, les marchés asiatiques ont déjà fortement reculé. La Bourse de New York a terminé jeudi en nette baisse avec les craintes sur le secteur financier. Après avoir été stable une grande partie de la séance, l’indice S&P 500 a chuté de 1,85%. Le Nasdaq a abandonné 2,05% tandis que l’indice Russell 200 a dévissé de 2,8%. Les valeurs bancaires ont accusé leur plus importante chute depuis juin 2020, l’indice KBW US Bank reculant de 7,7%. L’ensemble des 24 titres composant l’indice étaient dans le rouge avec de nets replis parmi les grandes banques de Wall Street également : JP Morgan (-5,4%), Bank of America (-6,2%) ou Citi (-4,1%). Depuis le début de la semaine, les banques américaines perdent 12,3%.

En Europe, l’indice Eurostoxx 50 chute de 2% à l’ouverture. A Paris, le CAC 40 dévisse de 1,9%. A Francfort, le Dax abandonne 1,7% tandis que l’indice FTSE Mib de la Bourse de Milan, la meilleure performance mondiale cette année, chute de 2,2%.

Le secteur bancaire est le plus affecté par les craintes sur Silicon Valley Bank (SVB), une banque américaine spécialisée dans le financement des start-up technologiques. L’indice Stoxx 600 du secteur recule de 4,5%. A Paris, Société générale perd 5,4%, BNP Paribas 4,6%, et Crédit agricole 3,4%. Les banques italiennes, importantes détentrices de titres de dette gouvernementale italiens, sont également en forte baisse, de même que les banques allemandes.

«Qu’obtenez-vous lorsque vous voyez l’un des plus grands cycles de hausse des taux jamais enregistrés, aux côtés de l’une des courbes de taux les plus inversées de l’histoire, tout en voyant l’une des plus grandes bulles technologiques éclater, associée à une croissance sans précédent des marchés privés ? Des séances comme celles de jeudi où le groupe financier SVB (Silicon Valley Bank) a clôturé en baisse de -60,4 % sur la journée, effaçant 9,6 milliards de dollars de capitalisation», relève Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank dans une note. Cette annonce vient juste après celle de Silvergate Capital mercredi de son intention de mettre fin à ses activités et de liquider volontairement la banque, évoquant les conditions de marché difficiles et les récentes décisions réglementaires prises par les différentes autorités américaines à l’encontre de l’écosystème crypto.

Accident de marché

Les opérateurs craignaient un accident dans le marché en raison de l’important levier avec une hausse des taux historique. Nous y sommes peut-être. «Cet épisode est emblématique du régime de taux plus élevés pour plus longtemps qui semble à peine débuter, ainsi que des courbes inversées, et une industrie du capital-risque technologique qui a connu des temps beaucoup plus difficiles ces derniers mois», juge Jim Reid qui décrit cet événement comme la «tempête parfaite» de tout ce dont le marché s’est inquiété dans ce cycle.

SVB est une banque spécialisée dans les financements aux entreprises technologiques de croissance du marché intermédiaire qui sont généralement soutenues par des sociétés de capital-risque. Cette dernière a annoncé jeudi des pertes sur un portefeuille de titres de dettes et le lancement d’une augmentation de capital pour éponger l’ardoise. Des difficultés liées à l’anticipation de taux plus élevés et de sorties persistantes de clients.

Les opérateurs ont régulièrement rappelé ces derniers mois que les cycles de hausse des taux de la Fed provoquent toujours des accidents dans les marchés. «Est-ce une autre mini-oscillation sur ce front ou le début de quelque chose de plus important? Difficile à dire, mais nous serions stupéfaits s’il n’y avait pas beaucoup plus de victimes de ce cycle d’expansion et de récession», craint le stratégiste de DB qui note par ailleurs que l’économie n’est toujours pas en récession…

En Asie, l’indice Nikkei perd 1,7% à Tokyo ce matin. Les places chinoises continentales perdent autour de 1,4%. Le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong chute de 3,15%.

A Wall Street, l’indice Vix de volatilité implicite du S&P 500 a bondi à 23,4 jeudi, contre 20 précédemment.

Le regain d’aversion pour le risque profite aux marchés de taux. Les rendements des emprunts d’Etat de la zone euro et américains reculent nettement. Celui du Bund chute de 12 points de base à 2,52%. De même pour l’OAT 10 ans à 3,02%. Le rendement de l’emprunt américain 10 ans cède 9 pb à 3,83%. Les spreads des dettes périphériques dans la zone euro s’écartent néanmoins de 7 pb pour le rendement italien, affecté par le vent de panique dans les marchés.