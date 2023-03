La banque Silvergate se dirige vers une liquidation

C’est probablement la fin d’un acteur bancaire parmi les plus pro-crypto. Dans un communiqué paru dans la soirée du 8 mars, la Silvergate Capital Corporate a annoncé son intention de «mettre fin à ses activités et de liquider volontairement la banque». Elle évoque les conditions de marché difficiles et les récentes décisions réglementaires prises par les différentes autorités américaines à l’encontre de l’écosystème crypto depuis le début d’année.

Le plan de liquidation prévoit le remboursement intégral de tous dépôts. La société a également annoncé son intention de «préserver la valeur de sa technologie propriétaire», autrement dit de son système de paiement Silvergate Exchange Network (SEN). Depuis le 3 mars, la Silvergate a décidé de stopper son activité. Il permettait de faciliter les transferts entre monnaies traditionnelles et cryptoactifs même lorsque la chambre de compensation des États-Unis est hors service. Les services liés aux dépôts resteront opérationnels pendant le processus de liquidation annonce la société.

Une victime de plus

Cette banque a pris le tournant crypto à partir de 2013. Elle est devenue un acteur central pour les entreprises du secteur par son statut d’acteur bancaire régulé en permettant notamment de contracter des prêts en dollars garantis par des bitcoins. C’est le cas de MicroStrategy qui a été médiatisée mondialement à partir d’août 2020 comme l’entreprise détenant le plus de bitcoins en propre, à savoir 132.500 unités selon son dernier bilan. MicroStrategy a précisé que son collatéral en bitcoins n’était pas détenu par la Silvergate qui gardait également moins de 20% des réserves de l’USD Coin émis par Circle, deuxième plus grand stablecoin du marché avec une capitalisation de marché d’un peu plus de 41 milliards de dollars.

Elle était également exposée à BlockFi, FTX ou encore Alameda Research. Une enquête menée par le ministère de la Justice américain est d’ailleurs en cours sur la nature des relations entretenues par la firme de trading de l’ex empire de Samuel Bankman-Fried et la banque.

Depuis l’annonce le 2 mars à la Securities and Exchanges Commission (SEC) du report de son bilan annuel, la Silvergate est lâchée par la majorité des poids lourds du marché comme Coinbase ou Tether. Dans les documents transmis au gendarme boursier américain, elle a précisé craindre des pertes plus importantes que celles présentées à ses actionnaires en janvier. Avant réévaluation et audit de son bilan, elle a indiqué des pertes nettes de 948,7 millions de dollars pour 75,5 millions de dollars de revenus pour le quatrième trimestre de 2022. Entre la fin du troisième trimestre de 2022 et le 31 décembre, sa base de dépôt est passée de 11,9 milliards de dollars à 3,8 milliards de dollars.

Cette liquidation prochaine sonne donc le glas d’un autre acteur majeur du marché. La Silvergate va donc rejoindre le fonds Three Arrows Capital, la plateforme Celsius Network, FTX ou encore Genesis au rang des victimes de l’effet systémique démarré par la chute du stablecoin de Terra-Luna début mai 2022.