Les marchés actions sont sur le fil du rasoir

Après la poursuite du rallye des actions en janvier, soutenu par des rachats de positions vendeuses, les investisseurs sont perplexes. Les places boursières battent des records en Europe et le marché américain résiste au net rebond des taux longs depuis quelques jours. Difficile de parier contre ce vent d’optimisme, surtout quand peu en ont réellement profité. Pourtant, le contexte de marché ressemble à celui qui prévalait il y a six mois.

Après le choc du début d’année 2022, les marchés de taux et d’actions s’étaient nettement repris, les investisseurs évoquant déjà une pause des banques centrales. A Wall Street, l’indice S&P 500 avait bondi de 17% entre juin et août, avant que Jerome Powell, le président de la Fed, ne durcisse le ton à la réunion de Jackson Hole signifiant au marché que les hausses de taux étaient loin d’être terminées. Dans le mois et demi qui avait suivi, les actions américaines avaient perdu 17%.

Depuis, l’inflation a bien sûr atteint son pic et les banques centrales ont accompli une grande partie de leur resserrement monétaire. Mais le net rebond des marchés depuis l’automne, dans l’espoir qu’une récession sera évitée et que les banques centrales vont commencer à baisser leurs taux, ont de nouveau amélioré les conditions financières. Comme en juillet 2022. A contrario de ce que veulent les banquiers centraux pour faire atterrir l’inflation.

Risque de correction

«Les actions sont soutenues par la poursuite de la création des liquidités par les banques centrales malgré leur volonté de réduire leurs bilans», indique Etienne de Marsac, directeur de la gestion absolute return chez Sunny AM. Que ce soit par la création de réserves comme pour la Banque du Japon, de liquidités comme pour la Banque de Chine ou par la stérilisation du quantitative tightening de la Fed via des opérations de repo, au total 1.300 milliards de dollars se sont déversés dans les marchés ces trois derniers mois, soutenant la hausse et améliorant les conditions financières. La bonne résistance de l’économie risque d’entretenir une inflation qui peinerait ainsi à redescendre à 2%.

«Les banques centrales restent focalisées à 100% sur l’inflation. Elles ne sont pas prêtes à baisser leurs taux rapidement tant qu’elles n’auront pas vu des signes concrets de retour à la cible des 2%, ce qui risque de prendre du temps, relève Florent Pochon, stratégiste cross-asset chez Natixis. Des taux plus élevés plus longtemps signifient un risque de correction pour les marchés actions. Le fait que le ralentissement soit reporté dans le temps n’est pas non plus très favorable aux actions, car il renforce l’incertitude à court terme. Nous pensons qu’il y a encore trop d’incertitudes dans le marché qui ne les intègre clairement pas dans les prix.» Malgré la forte hausse récente des taux, notamment réels, les indices boursiers résistent.

Les investisseurs commencent néanmoins à réduire la voilure, principalement sur les actifs les plus sensibles au risque (high beta). Les fonds d’actions technologiques américaines, la dette émergente et les obligations high yield ont subi leurs plus importants rachats depuis des semaines, selon les données d’EPFR publiées le 17 février par Bank of America. Et même depuis septembre pour la tech américaine. «La hausse des taux n’a pas eu d’impact sur les conditions financières car les bilans des banques centrales restent hypertrophiés ce qui nourrit une réaccélération de la consommation, du momentum de croissance et in fine l’inflation. Cela risque de contraindre les banques centrales, dans la deuxième partie de l’année probablement, contrairement à ce que croit le marché pour le moment, à appuyer encore plus sur le frein », avertit Etienne de Marsac, qui anticipe un taux terminal des Fed funds à 6%. « Le marché n’est pas préparé à des taux plus élevés et maintenus plus longtemps», poursuit-il. Avec un risque de correction des actifs risqués d’autant plus marqué que les valorisations seront élevées si le rallye se poursuit.

Les stratégistes de BoA rappellent qu’un resserrement monétaire aussi violent et rapide de la Fed ne s’est jamais produit sans casse. Ils anticipent au premier semestre que l’absence de récession (scénario de « no landing ») entraînera des taux plus élevés, ce qui provoquerait au second semestre un retour des craintes de forte récession. Dans un scénario comme dans l’autre, le potentiel des actions paraît contraint.