L’Agefi : Pourquoi sous-pondérez-vous les actions ?

Patrick Moonen : Les marchés semblent avoir adopté un scénario de soft landing [ralentissement économique sans récession]. Ce n’est pas impossible, mais nous pensons que la croissance ralentira et que l’économie entrera peut-être dans une légère récession cette année après le resserrement brutal de la politique monétaire mondiale. En outre, les récentes turbulences dans le secteur bancaire conduiront à des conditions de prêt plus strictes, un frein supplémentaire à la croissance. La vitesse de normalisation de l’inflation reste également un grand point d’interrogation, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la politique monétaire, avec des taux élevés plus longtemps. Enfin, nous anticipons de nouvelles pressions sur les bénéfices des entreprises. Par conséquent, avec des valorisations supérieures à la moyenne, notamment par rapport au marché obligataire, le rapport risque/rendement des actions est orienté à la baisse.

Quelle approche sectorielle privilégiez-vous ?

Compte tenu de nos perspectives, nous préférons les secteurs défensifs aux secteurs cycliques et financiers. Nous privilégions la santé et la consommation de base et restons prudents en ce qui concerne l’immobilier, car ce secteur est vulnérable au resserrement des normes de prêt et confronté à des défis structurels.

