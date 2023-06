Le pétrole rebondit après les annonces de l’Opep+

L’Arabie saoudite a décidé dimanche de baisser considérablement sa production de pétrole en juillet, une décision qui s’ajoute à un accord conclu au sein de l’Opep+ visant à limiter l’offre de brut jusqu’en 2024 alors que l’organisation et ses alliés cherchent à faire remonter les cours de l’or noir.

En réaction, le cours du Brent a grimpé dimanche soir jusqu'à 78,5 dollars le baril avant de s’affaisser légèrement. Lundi matin, il gagnait encore 1,4% sur son niveau de vendredi, à un peu plus de 77 dollars.

Le ministère saoudien de l’Energie a annoncé que la production du pays tomberait à 9 millions de barils par jour (bpj) en juillet, contre environ 10 millions de bpj en mai, la plus forte réduction depuis des années.

1,4 million de barils

A l’issue de sept heures de discussions à Vienne, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés emmenés par la Russie ont par ailleurs décidé de continuer à limiter l’offre jusqu’en 2024.

Les objectifs globaux de production des membres de l’Opep+ vont être réduits de 1,4 million de baril par jour supplémentaire (bpj) à compter de 2024 par rapport aux objectifs actuels pour les ramener au total à 40,46 millions de bpj, a précisé l’organisation.

Bon nombre de ces réductions ne seront cependant pas réelles car l’organisation a revu à la baisse les objectifs de la Russie, du Nigeria et de l’Angola afin de les aligner sur leurs niveaux de production actuels.

A lire aussi:

Les Emirats arabes unis ont en revanche été autorisés à augmenter leur production, d’environ 0,2 million de bpj à 3,22 millions de bpj.

L’Arabie saoudite est le seul membre de l’Opep+ à disposer d’une capacité de réserve et de stockage suffisants pour pouvoir facilement réduire et augmenter sa production.

La Russie, elle, a décidé de prolonger jusqu'à fin décembre 2024 son programme de réduction de sa production de pétrole de 500.000 bpj, a déclaré dimanche le vice-Premier ministre Alexandre Novak.

Avertissement aux spéculateurs

L’Opep+, qui produit environ 40% du brut mondial, a déjà réduit sa production de deux millions de bpj, ce qui représente 2% de la demande mondiale, dans le cadre d’un accord décidé l’an dernier. En avril, l’organisation a annoncé ajouter à ces deux millions de bpj de nouvelles baisses de production pour un volume total d’environ 1,6 million de bpj à compter de mai jusqu'à fin 2023.

Selon Alexandre Novak, les réductions de l’Opep+ visent à assurer la stabilité du marché pétrolier.

Selon les analystes, la décision de dimanche de l’Opep+ est un avertissement aux personnes pariant sur une baisse des cours du brut.

«C’est un signal clair au marché que l’Opep+ est disposé à mettre et à défendre un prix plancher», a déclaré Amrita Sen, cofondatrice du groupe de réflexion Energy Aspects.

«Les Saoudiens ont mis à exécution leurs menaces contre les spéculateurs et ils veulent clairement des prix du pétrole plus élevés», a souligné pour sa part Gary Ross, spécialiste de l’Opep et fondateur de Black Gold Investors.

(Avec Reuters)