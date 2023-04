La décision de l’OPEP rend crédible un baril à 100 dollars

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP+) a la stabilité du marché du pétrole à cœur. Alors que les prix du baril étaient en chute libre, sous la pression des inquiétudes sur le secteur bancaire, le cartel a annoncé ce dimanche des coupes de production de 1,1 million de barils par jour (mbpj), qui seront mises en place début mai, et qui seront portées à 1,6 mbpj en juin.

Contrairement aux coupes précédentes, celle-ci seront effectuées par des pays atteignant déjà leurs quotas de production, ce qui aura un réel impact sur la production. A titre de comparaison, les coupes de 2 mbpj annoncées en octobre 2022 ont conduit à une baisse réelle de l’ordre de 1 mbpj. Or, ce sont les cinq plus grands producteurs de l’OPEP+ qui se sont engagés à baisser leur production : l’Arabie Saoudite (de 0,5 mbpj), la Russie (qui étend ses coupes de 0,5 mbpj, initialement prévues de mars à juin, jusqu'à la fin de l’année), l’Irak (0,2 mbpj), les Emirats Arabes Unis (0,1 mbpj) et le Koweït (0,1 mbpj). L’ensemble des 1,6 mbpj de coupes décidées pourraient être appliqué.

Absence de compétition

Cette baisse signale surtout que «les membres de l’OPEP+ peuvent réduire leur productions sans craindre de perdre des parts de marché importantes au profit des pays non membres», explique ING. Les capacités non-utilisées se concentrent désormais sur les principaux producteurs (Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Koweït), tandis que la production américaine ne croîtra que modestement. «L'époque où l’objectif était de pomper le plus possible est révolue. Le contrôle des dépenses en capital et le rendement pour les actionnaires semblent être les priorités actuelles» du secteur, détaille ING.

Ces coupes correspondent par ailleurs avec la montée saisonnière de la demande provenant des raffineurs. Un rebond de la consommation de carburant est attendu cette année, ce qui contribuera à soutenir les prix du baril, remarque Rystad Energy. Avant les annonces de ce week-end, le groupe d’analyse anticipait déjà un déficit de 1,4 mbpj de barils de brut entre mai et août. «Ces réductions signalent que l’OPEP est prête à défendre un prix plancher bien supérieur à 80 dollars le baril», souligne Rystad. Les 100 dollars du baril, attendus jusqu’ici pour la deuxième partie d’année, pourraient donc être atteints plus rapidement que prévu.

Equilibre

Le marché a salué la décision du cartel. Le Brent commence la semaine en hausse de 4,9% à 83,9 dollars le baril, et le pétrole américain WTI en hausse de 5% à 79,4 dollars le baril, après avoir tous deux augmenté de plus de 8% en début de la séance. Un autre facteur de soutien viendrait des flux d’investissement des investisseurs spéculatifs, qui avaient fui les marchés ces dernières semaines. «Compte tenu du faible positionnement des gérants, du faible nombre de positions ouvertes et de la forte volatilité, les marchés peuvent surréagir, tout comme le resserrement de la Fed et les turbulences bancaires ont conduit les prix à chuter en mars bien plus que ce que les fondamentaux le suggéraient», expliquent les stratégistes de MUFG.

L’OPEP restera attentif à l’équilibre du marché. La moitié de la croissance de la demande cette année (+2 mbpj) sera due à la Chine : une croissance plus faible que prévue, liée par exemple à un ralentissement des exportations, constitue un risque pour les prix. Les effets du resserrement monétaire pourront aussi s’avérer plus importants que prévu, et peser sur la consommation de pétrole dans le reste du monde. Avec ses coupes, l’OPEP s’est assurée que ces risques ne perturberont pas trop la trajectoire des cours.