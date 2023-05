La situation économique déprime le pétrole

La Fed est toujours capable de faire peur aux investisseurs. La réunion de politique monétaire de cette semaine, sur fond de tensions bancaires persistantes, a ravivé les inquiétudes sur la croissance des pays développés et entrainé le pétrole vers sa troisième semaine de baisse consécutive. Une première depuis fin 2022.

Le Brent a ainsi perdu jusqu’à 10,3% entre le début de la semaine et son point le plus bas, atteint jeudi 4 mai après la réunion de la BCE, avant de se reprendre. Sur la semaine, les pertes atteignent 5,5%, à 75 dollars du baril, contre 71,3 dollars pour le WTI (-5,7% sur la semaine). Le cuivre, autre matière première sensible à la conjoncture, a aussi chuté cette semaine, touchant un plus bas sur quatre mois de 3,8 dollars par livre.

Facteurs techniques

Ces baisses ont été amplifiées par des phénomènes techniques : la faible liquidité - la participation spéculative est au plus bas depuis décembre 2022 - amplifie la volatilité. De fait, les volumes de positions acheteuses prises par des gérants d’actifs étaient bas sur la semaine du 18 au 25 avril, dernières données disponibles, au 24e percentile sur les deux dernières années pour le Brent et au 23e pour le WTI. La situation est comparable pour les positions vendeuses, au 23e et 16e percentile respectivement.

Or, la situation est propre au pétrole, les positions spéculatives à l’achat sur certaines matières premières atteignant en revanche des niveaux records. «Les données montrent que le marché manque de conviction sur la direction des prix», résume Florent Pelé, stratégiste matières premières senior chez Société Générale CIB.

Une partie de l’explication tient aussi dans les coûts de positionnement sur les marchés. «Le baril est très volatil, les taux d’intérêt sont élevés, et les appels de marge peuvent donc être importants, constate Ano Kuhanathan, responsable de la recherche sectorielle d’Allianz Trade. Le débouclage des positions acheteuses prises par les fonds exposés au pétrole a donc un effet domino en entraînant les prix à la baisse.»

Enfin, la baisse du pétrole sous certains seuils accélère les mouvements de chute. Les institutions financières vendent des options de vente aux acteurs du marché pétrolier, comme les producteurs ou les consommateurs qui cherchent à se prémunir contre des mouvements de prix. Le prix du pétrole étant tombé sous le niveau d’exercice de ces protections, le WTI ayant chuté sous les 70 dollars cette semaine, les financiers doivent éviter d’avoir un risque de prix dans leurs bilans et vendent des contrats à terme, amplifiant la déroute.

Stocks stratégiques

Ces phénomènes techniques s’adossent, certes, à des inquiétudes plus fondamentales. Les facteurs de soutien à la demande attendus par les marchés ne se sont pas matérialisés. La consommation asiatique n’a pas repris au rythme attendu, d’autant que la région profite du pétrole russe à bas prix qui déloge le pétrole du Golfe. L’Arabie Saoudite a ainsi décidé de baisser les prix de son pétrole à destination de l’Asie, un signal que le pays cherche à maintenir ses parts de marché locales, mais qui pourrait déboucher sur des pressions durables sur les prix si les producteurs du Moyen-Orient veulent être compétitifs. Le pétrole russe cote ainsi à 54 dollars le baril.

Par ailleurs, les stocks stratégiques de pétrole sont à un plus bas depuis plusieurs dizaines d’années. La réserve américaine s’inscrit ainsi à son plus faible niveau depuis 1983, à 365 millions de barils. Pour autant, la baisse des prix n’a pas été suffisante pour déclencher des rachats.

Bataille de production

Les tensions sur l’offre pourraient balancer la demande en retrait, mais ne jouent pas encore. Pour le moment, la production n’est pas assez contrainte pour faire baisser les inventaires de pétrole, remarque ainsi UBS.

«La courbe des contrats à terme s’est aplatie avec la baisse des prix, un mécanisme classique puisque le contrat à échéance la plus proche est plus volatil que le reste de la courbe, abonde Florent Pelé. Pour autant, la courbe reste en situation de déport (backwardation) : les inquiétudes sur la demande l’ont aplatie, mais le stress sur l’offre demeure». Les groupes de pétrole de schiste américain ne devraient pas faire progresser leur production cette année, contraints par des coûts de financement plus élevés et par une pression de leurs actionnaires pour dégager des bénéfices.

L’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) reste en embuscade, et pourrait décider de nouvelles coupes cette année : la baisse décidée en avril avait eu lieu alors que les cours atteignaient des niveaux proches de ceux actuels. Ces baisses doivent toutefois encore être mises en place, tandis que l’unité des pays membres se fissure. «La Russie n’a pas tenu ses engagements de baisse de production de pétrole -qu’elle avait pourtant demandée, explique Ano Kuhanathan. L’offre reste donc abondante, en particulier en Asie, et le signal envoyé au marché n’est pas cohérent ! Pour autant, si le prix bas du baril pose un problème de déficit public aux pays de l’Opep, la rente pétrolière est une question de survie pour la Russie. Même si l’organisation plaide pour de nouvelles baisses de production, celles-ci pourraient être difficiles à mettre en place et le déséquilibre pourrait se maintenir». L’Opep, qui se réunira en juin, devra trouver un accord difficile entre les besoins de financement de ses membres, le soutien aux prix, et la répartition des baisses de production : l’Arabie Saoudite pourrait de nouveau devoir accepter une baisse de production bien plus importante que celle des autres membres pour réussir à équilibrer le marché.

D’ici là, et avant que ne se matérialise l’un des facteurs de soutien, les marchés devraient continuer à s'éroder au rythme de l’activité des pays développés.