Le marché du blé est en quête de nouveaux équilibres

Dans un été de canicule, les prix du blé européen se sont stabilisés. Ils sont restés en août autour de 240-250 euros la tonne, après le pic à 270 euros vécu lors de la non-reconduction de l’accord sur le corridor maritime à la sortie des ports ukrainiens («grain deal») le 17 juillet. Le monde s’est adapté à la discontinuité des flux d’exportations de mer Noire, qui restent au centre des échanges et d’équilibres d’autant plus fragiles que les aléas climatiques les perturbent également.

Nouveaux flux à l’export ukrainien

La récolte 2023 de blé tendre s’est finalement élevée en France à 34,8 millions de tonnes (Mt), après 33,7 Mt l’an dernier, alors que le climat présageait d’un excellent potentiel de production (37 Mt), mis à mal par le temps sec de mi-mai à mi-juin. «Le blé récolté après les pluies de juillet a vu sa qualité dégradée», ajoute Alexandre Marie, analyste en chef d’Argus Media France (Agritel), évoquant la grande hétérogénéité des rendements - nettement au-dessus de la moyenne quinquennale dans le Sud, mais en dessous dans le Centre et le Grand-Est - et surtout de la qualité.

Cette récolte, dont 17 Mt devront être exportées face à une demande domestique en baisse, va devoir faire face à une évolution des débouchés habituels. La campagne doit permettre d’orienter 9,5 Mt vers des pays-tiers, mais avec davantage de concurrence du blé d’origine mer Noire sur les marchés historiques du Maghreb depuis que le Maroc a arrêté ses subventions sur le blé français (le 28 juillet) et que l’Algérie a diminué ses standards d’importation. Sous réserve de rester compétitif, l’export vers la Chine fait partie des solutions possibles, avec un débouché moyen de 11 Mt/an depuis trois ans, dont 2 Mt pour la France.

Le débouché potentiel vers l’Union européenne (UE) est estimé à 7,5 Mt, soutenu par une hausse de la demande espagnole et des pays du Nord de l’Europe (Allemagne, Pologne...) : ceux-ci ont aussi subi des aléas climatiques, pour une récolte de l’UE totale autour de 131,5 Mt, comme en 2022. «Mais la marge de manœuvre sera réduite compte tenu d’importants stocks européens et du flux des céréales ukrainiennes vers le marché communautaire, précise Alexandre Marie. Avec le conflit et les contraintes sur ses ports, l’Ukraine - qui a produit 21 Mt en 2023 après 19,6 Mt en 2022 et 33 Mt en 2021 – a dû adapter ses exportations. Elle utilise déjà les voies terrestres (route : 0,35 Mt/mois pour tous types de grains ; et chemin de fer : 1,3 Mt/mois) et désormais la voie fluviale (2,5 Mt/mois) via le Danube : la récente fermeture du corridor maritime la pousse à valoriser davantage ses exportations vers l’UE que par le passé.»

L’expert ajoute que les coûts accrus induits par ces nouvelles contraintes (entre 120 et 170 dollars la tonne) ont amené les agriculteurs ukrainiens à dégrader la qualité et le rendement de leur blé, à 65% à usage fourrager désormais (50% auparavant).

Dans ce contexte, la Russie a renforcé sa place de premier exportateur mondial, avec 88 Mt de récolte 2023 de blé tendre, un peu au-dessous du record absolu de 95 Mt de 2022, et 10 Mt de surplus qui devraient lui permettre de dépasser les 48,1 Mt d’exportations de l’an dernier. A destination du Maghreb donc, de l’Afrique (plutôt de l’Est) aussi, du Moyen-Orient et de l’Asie (pour le blé fourrager).

«Par nécessité, les importateurs sont de plus en plus dépendants des flux de la mer Noire, qui concentrent près de 40% des échanges mondiaux de blé, mais constituent un risque d’approvisionnement majeur, poursuit Alexandre Marie. D’autant plus avec – nouveauté de l’été – les dommages russes et même désormais ukrainiens visant les infrastructures de stockage portuaires.»

Aléas climatiques

L’offre des grands exportateurs est d’autant plus fragilisée face aux risques climatiques que le millésime 2023 s’avère intense sur ce terrain. L’Amérique du Nord aura des disponibilités réduites en raison de la sécheresse au Canada et des aléas climatiques aux Etats-Unis. Et dans l’hémisphère Sud, l’offre en Australie et en Argentine s’effrite à cause d’un déficit hydrique, qui met en risque la récolte du premier et n’a pas encore été compensé pour le second par un retour du phénomène climatique El Niño (après trois ans de sécheresse La Niña).

«Selon nos estimations, les huit principaux exportateurs voient leur production réduite à 374,7 Mt pour 2023-2024. Soit une baisse de 23 Mt par rapport à 2022-2023, qui ne laisse pas de marge de manœuvre en cas de nouvelles contraintes climatiques ou géopolitiques sur les exportations», conclut Alexandre Marie. Les risques de baisse des cours semblent donc limités, en dehors du blé fourrager avec la forte concurrence du maïs, et peuvent laisser place à un potentiel de hausse en cas de mauvaise nouvelle concernant l’offre. Sans risque d’explosion des prix donc, du fait l’offre de maïs et de l’adaptation rapide des marchés au nouvel environnement.

A lire aussi:

A lire aussi: