Le Congrès américain tentera un vote sur le plafond de la dette cette semaine

Le sujet du plafond de la dette va animer les gazettes pour les deux prochains mois. Le président républicain de la Chambre des représentants a déclaré dimanche qu’elle voterait sur son projet de loi de réduction des dépenses et le plafond de la dette américaine cette semaine, invitant le président Joe Biden à rediscuter avec lui du sujet.

Kevin McCarthy a lancé la semaine dernière un plan qui associerait 4.500 milliards de dollars de réductions de dépenses à une augmentation de 1.500 milliards de dollars de la limite haute de la dette américaine, actuellement bloqué à 31.381 milliards aux Etats-Unis.

Mais ce plan, qui prévoit de réduire de 130 milliards les dépenses discrétionnaires (fonds Covid non dépensés, Medicaid, aides alimentaires, etc.) dès 2024 et d’assouplir les réglementations notamment en mettant fin aux allégements fiscaux pour les énergies propres, va à l’opposé du plan présenté par la Maison-Blanche avec le prochain projet de budget début mars, qui appelle à réduire le déficit de 2.900 milliards sur dix ans… avec près de 5.000 milliards de nouvelles mesures fiscales.

Si les républicains ont le contrôle de la Chambre des représentants avec 222 voix sur 435, le Sénat contrôlé par les démocrates devrait très probablement rejeter la proposition, que Kevin McCarthy a cependant qualifiée de base de négociations entre les deux partis. Tout en sachant que le plan budgétaire des démocrates ne pourra pas non plus passer au Congrès.

Le représentant des républicains à la Chambre semble convaincu d’obtenir 218 votes de députés républicains nécessaires pour faire adopter son projet de loi cette semaine, même s’il a noté qu’il avait une «très petite marge» au vu des élus les plus modérés. «Je ne peux pas imaginer quelqu’un dans notre conférence qui voudrait accepter les dépenses imprudentes de Biden, a-t-il déclaré à Fox News dimanche. Comme tous les autres ménages en Amérique – si Washington veut dépenser plus, il doit économiser plus ailleurs (…). Ce n’est pas un discours controversé – c’est du bon sens. J’invite le président à devenir sérieux et à rejoindre les républicains à la table.»

Recettes fiscales décevantes ?

Certains élus démocrates ont suggéré de séparer les discussions sur les mesures budgétaires de celles sur le plafond de la dette, en espérant résoudre ces dernières au dernier moment, comme à chaque fois. De fait, un non-relèvement pourrait conduire à un défaut des Etats-Unis sur leurs obligations souveraines après le printemps, et ils risqueraient d’imputer la faute de cette catastrophe pour le pays (et pas seulement) aux républicains en vue des élections de 2024. D’autant que ces derniers ont instauré en janvier de nouvelles règles susceptibles de renforcer leur pouvoir au Congrès.

Les marchés financiers ont remonté leur niveau d’inquiétude face à l’impasse probable, le coût des protections sur les défauts de la dette américaine (credit default swaps, CDS) ayant grimpé à son plus haut niveau depuis une décennie – toujours autour de 100 pb à 1 an - avec ce risque croissant de défaut de paiement. Et encore la semaine dernière, car les recettes fiscales d’avril (impôts annuels sur les revenus du capital et de l’immobilier, et trimestriels sur les bénéfices), essentielles pour que le Trésor puisse rester dans ses limites actuelles sans emprunter davantage, seraient inférieures de 29% à leur niveau d’avril 2022 selon Goldman Sachs. Cela rapprocherait les Etats-Unis du «jour J», lorsque le pays devra trouver de nouvelles ressources pour répondre aux appels sur les dettes existantes, probablement vers la fin juillet… ou «début juin» avec des recouvrements d’impôts «légèrement plus faibles», a expliqué la banque d’investissement, comme ses homologues plus inquiète que d’habitude.

