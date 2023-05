L’Allemagne renforce sa coopération militaire avec l’Ukraine

Le gouvernement allemand a pris ce week-end de nouvelles mesures qui témoignent d’un engagement sans faille envers l’Ukraine. Berlin a ainsi annoncé samedi sa plus importante livraison d’armes à ce pays depuis le début du conflit avec la Russie. Cette nouvelle aide, d’un montant total de 2,7 milliards d’euros, comprend 30 chars Leopard 1, 15 chars antiaériens Gepard, plus de 200 drones de reconnaissance et quatre systèmes de défense antiaérienne Iris-T, a précisé le ministère allemand de la Défense dans un communiqué. Ces livraisons incluront en outre 18 obusiers.

«Nous souhaitons tous une fin rapide à cette guerre terrible et illégale (...) Malheureusement, ce n’est pas encore en vue. En conséquence, l’Allemagne va fournir toute l’aide qu’elle peut, aussi longtemps que nécessaire», a déclaré à ce propos le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Reçu dimanche par le chancelier Olaf Scholz, le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui s’était auparavant rendu en Italie, a remercié l’Allemagne pour sa «solidarité fantastique». Il était venu pour la dernière fois outre-Rhin lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, en février 2022, juste avant le déclenchement du conflit avec son voisin russe. Volodimir Zelensky a ensuite pris un vol vers la France pour un dîner de travail avec son homologue Emmanuel Macron.

Un accord évolutif prévoyant un transfert de technologie

Sur le plan industriel, le renforcement des liens entre Berlin et Kiev se traduira par la création d’une coentreprise entre Rheinmetall et l’entreprise publique ukrainienne Ukroboronprom qui emploie 65.000 personnes. «Dans une première étape conjointe avec Ukroboronprom, les activités dans le domaine de la réparation de véhicules militaires (...) doivent constituer la pierre angulaire de cette coopération», a précisé samedi dans un communiqué le groupe de défense allemand qui participe à la fabrication des chars Leopard. Rheinmetall entend «couvrir les besoins urgents de l’Ukraine le plus rapidement possible», a souligné le président du directoire, Armin Papperger.

Ultérieurement, «la coopération se concentrera sur la fabrication conjointe de certains produits Rheinmetall en Ukraine sur la base d’un transfert de technologie complet», a indiqué le groupe allemand qui compte 28.000 salariés. Ceci pourrait prendre la forme d’un développement conjoint de nouveaux systèmes militaires en Ukraine, en vue d’une exportation potentielle à l'étranger. Dans le sillage de l’accord de coopération stratégique signé entre les deux parties, la coentreprise devrait être opérationnelle à partir de la mi-juillet.