L’accord sur la dette américaine préserve l’essentiel pour l’économie

Après l’annonce du président américain, Joe Biden, d’un compromis trouvé avec le leader des Républicains, Kevin McCarthy, sur le plafond de la dette, le texte de 99 pages devra être voté à partir de ce mercredi à la Chambre des représentants, à majorité républicaine, puis par le Sénat à majorité démocrate. Selon le département du Trésor, les deux chambres auraient seulement jusqu’au 5 juin pour l’entériner et éviter un défaut «catastrophique» pour le pays. Si les chefs de partis sont apparus confiants lundi, un doute persistera tant que le texte ne sera pas définitivement adopté, a fortiori depuis que les règles de fonctionnement de la Chambre ont changé en janvier.

Le compromis trouvé le 27 mai au soir prévoit ainsi la suspension du plafond de la dette, actuellement fixé à 31.380 milliards de dollars, jusqu’au 1er janvier 2025 - post-élections présidentielles - en échange d’un blocage des dépenses dans les budgets 2024 et 2025 et de la réattribution des mesures d’aide liées au Covid non dépensées. La Maison-Blanche a estimé que ce texte protège les gains économiques «historiques» réalisés après la pandémie. Il préserve aussi le Chips Act, qui a pour objectif de défendre l’industrie américaine des semi-conducteurs, et l’Inflation Reduction Act (IRA), la loi qui doit, sous prétexte d’inflation, engager la transition écologique. Un recul sur ce dernier point constituait la grande crainte du côté démocrate.

1.000 milliards d’économies en dix ans ?

La principale réduction budgétaire devait venir d’un plafonnement des dépenses fédérales discrétionnaires. Pour rappel, le budget fédéral américain est composé de dépenses obligatoires (62% des 6.375 milliards de dollars pour 2023), qui ne peuvent être modifiées que par une loi spécifique sur les programmes concernés (Sécurité sociale, Medicare, Medicaid, etc.), et de dépenses discrétionnaires (27% pour 2023) votées chaque été au Congrès avec près de la moitié pour la défense. Mais ce plafonnement a finalement été fixé pour deux ans seulement, et pas assez strictement pour générer les 150 milliards d’économies annuelles initiales (0,6% du PIB), ou même probablement les 1.000 milliards annoncés sur dix ans.

«Que la suspension du plafond ait été décidée jusqu’au 1er janvier 2025 alors que ces sujets budgétaires auraient dû faire partie de la campagne pour les élections présidentielles de novembre 2024 est incompréhensible, estime François Rimeu, stratégiste senior chez La Française AM. Et que Kevin McCarthy ait laissé pencher l’équilibre des forces en faveur des démocrates alors que son mandat était de bloquer leurs projets avec le ‘debt ceiling’ l’est encore plus...»

Outre le recouvrement des dépenses Covid non réalisées (30 milliards), l’accord exclut de certains crédits. Il prévoit une baisse de 20 milliards de financements supplémentaires pour les services fiscaux (IRS) et une simplication pour l’obtention des permis de projets d’énergies renouvelables… et fossiles. Il interdit aussi à l’administration Biden de prolonger une nouvelle fois après août 2023 la pause dans le remboursement des prêts étudiants en vigueur depuis mars 2020, sans remettre en cause le plan d’annulation partiel de dette qui porte sur plus de 400 milliards mais reste, lui, suspendu à une décision de Cour suprême en juin. «Malgré ce soutien, la reprise des remboursements pourrait avoir un effet sur la consommation cet automne», ajoute François Rimeu.

Dans l’attente de l’évaluation par le Congressional Budget Office (CBO), «il semble que l’austérité budgétaire directement attribuable à l’accord sera minime, susceptible de ne pas entraîner de grand changement dans la trajectoire de croissance américaine pour l’an prochain», confirme Gilles Moec, chef économiste d’Axa IM. Celui-ci évoque une réduction «réelle» de 0,3% du PIB en 2024, ou 0,2% avec un niveau de multiplicateur de 0,7. Un coup de frein encore gérable avec un taux de croissance de 0,8% projeté par le consensus pour 2024, loin de la contraction de 1,6% du PIB prévue avec le Limit Save Grow Act. Tout en sachant que le plafond des dépenses discrétionnaires hors défense pourra être remonté de 1% en 2025. Mais aussi que cet ensemble des dépenses discrétionnaires hors défense ne représente que 3,5% du PIB, à comparer à quelque 16% de «dépenses obligatoires», qui ramèneront rapidement la dérive budgétaire dans le débat politique.

D’un point de vue «idéologique», les républicains ont quand même obtenu l’extension jusqu’à 54 ans de la contribution minimale au travail des bénéficiaires de l’aide alimentaire fédérale (SNAP) – «cela risque d’irriter l’aile la plus progressiste des démocrates», rappelle Gilles Moec. D’un point de vue «stratégique», davantage de réductions auraient pu faire basculer l’économie américaine en récession l’an prochain : cela aurait nui aux chances de réélection de Joe Biden, mais cela aurait également compromis l’accord avec la Maison-Blanche et le soutien d’une partie de l’opinion républicaine avant les élections, sans convaincre l’aile extrême du parti (Freedom Caucus). Ces derniers représentent environ 40 voix à la Chambre des représentants, où les nouvelles règles qu’ils ont fixées pourraient compliquer la donne. Au vu de la chute des taux des bons du Trésor à 1 mois de 5,87% à 5,27% mardi, les marchés semblaient rassurés sur la possibilité d’un vote à la majorité des 435 sièges – malgré la centaine de démocrates plus radicaux. Mais les débats pourraient durer un peu plus que prévu, également au Sénat...

