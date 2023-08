La Turquie relève plus que prévu ses taux

La Turquie accélère son revirement monétaire. La banque centrale turque (CBT) a relevé jeudi plus que prévu son principal taux directeur. Le taux des prises en pension (repo) à une semaine est rehaussé de 750 points de base (pb), à 25%. Les économistes attendaient une hausse plus limitée, à 20%, alors que la banque a jusque-là mené un resserrement progressif de sa politique monétaire.

La banque centrale turque a mis un terme en juin à sa politique de baisses de taux menée par la précédente direction, après la nomination d’une nouvelle équipe économique dans la foulée de la réélection de Recep Tayyip Erdogan à la présidence du pays. Celui-ci était pourtant le promoteur de cette politique monétaire peu orthodoxe malgré l’inflation élevée provoquée notamment par la chute de la devise. Mehmet Simsek, le ministre des Finances, un ancien stratégiste chez Merrill Lynch, et Hafize Gaye Erkan, la gouverneure de la banque centrale, une ex-banquière de Wall Street, ont promis le retour à des politiques économiques et monétaires plus orthodoxes. A commencer par un durcissement des conditions de crédit pour lutter contre une inflation à des plus hauts depuis plus de deux décennies. Les taux avaient été jusque-là relevés de 900 pb en deux séances.

Hausse de l’inflation sous-jacente

«Le Comité (de politique monétaire) a décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin d'établir le plus rapidement possible le cap de la désinflation, d’ancrer les anticipations d’inflation et de contrôler la détérioration du comportement des prix, indique la banque dans un communiqué. Des indicateurs récents pointent vers une hausse continue de la tendance sous-jacente de l’inflation.» Elle précise qu’elle prévoit toujours que la désinflation sera établie en 2024, conformément à son rapport sur l’inflation, compte tenu de la politique de resserrement monétaire. La BCT se fixe un objectif d’inflation de 5% à moyen terme.

La banque indique par ailleurs qu’elle poursuivra son resserrement pour atteindre son objectif. «Le resserrement monétaire sera encore renforcé autant que nécessaire, de manière opportune et progressive, jusqu'à ce qu’une amélioration significative des perspectives d’inflation soit obtenue», affirme le communiqué.

Les investisseurs ont jusque-là été déçus par la hausse progressive des taux de la BCT. Ce resserrement plus marqué approche les taux directeurs du niveau jugé nécessaire pour contrer l’inflation. Sur les marchés, la livre turque s’est appréciée après l’annonce de cette décision, les investisseurs estimant qu’il s’agit d’un pas de plus vers la sortie de la politique peu orthodoxe menée ces dernières années. La livre turque s’échangeait à 26,60 vers 13h20 pour un dollar contre 27,20 juste avant l’annonce de la banque centrale.

