La semaine prochaine, le marché attendra l’emploi américain sous la menace du «shutdown»

Les investisseurs pourraient devoir évaluer la semaine prochaine les conséquences d’une nouvelle paralysie budgétaire, ou «shutdown», aux Etats-Unis. A l’approche de la date butoir, les négociations au Congrès sur le budget fédéral pour 2024 restent dans l’impasse et les administrations fédérales risquent donc de se retrouver partiellement fermées à partir de dimanche.

Selon les économistes de Barclays, chaque semaine de «shutdown» devrait avoir un effet négatif d’environ 0,1% sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) américain, une situation jugée toutefois «réversible» une fois qu’un accord budgétaire aura été trouvé.

Si les conséquences économiques du «shutdown» devraient rester mesurées, un tel événement pourrait entraîner un report de la publication de plusieurs statistiques.

Or, après un mois de septembre marqué par une nouvelle flambée des cours du pétrole et des rendements obligataires, les opérateurs attendent une nouvelle série d’indicateurs économiques la semaine prochaine, en particulier le rapport sur l’emploi salarié hors secteur agricole aux Etats-Unis et les indices PMI en zone euro. Ces données, ainsi que les allocutions de plusieurs membres de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale (Fed), leur permettront d’obtenir des indications sur la santé de l'économie et, partant, sur la trajectoire à venir de la politique monétaire.

Le rapport sur l’emploi salarié de septembre, dont la publication par le département du Travail pourrait être reportée, sera l’indicateur majeur de la semaine prochaine. Des créations d’emplois trop robustes pourraient inciter la Fed à procéder à un nouveau tour de vis monétaire d’ici à la fin de l’année. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, seuls 30% des opérateurs de contrats à terme sur les fonds fédéraux misent sur un tel événement, d’autant que l’indice PCE, qui mesure les prix liés aux dépenses de consommation des ménages américains et est l’indicateur préféré de la Fed pour l’inflation, n’a pas réservé de surprise vendredi. L’indice PCE de base, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l'énergie, a augmenté de 3,9% le mois dernier, après 4,3% en juillet, conformément aux attentes.

La BCE tient une conférence sur la politique monétaire

Mercredi, les opérateurs prendront aussi connaissance outre-Atlantique de l’indice ISM des services pour septembre.

En zone euro, les investisseurs analyseront les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur l’activité dans le secteur privé en septembre, qui paraîtront en deux temps - lundi pour l’indice du secteur manufacturier et mercredi pour celui des services.

Les marchés seront par ailleurs attentifs aux propos des banquiers centraux, notamment ceux de Christine Lagarde, Luis de Guindos et Fabio Panetta pour la BCE, ainsi que de Michael Barr et Michelle Bowman pour la Fed. Les responsables de la BCE s’exprimeront à l’occasion d’une conférence sur la politique monétaire organisée mercredi et jeudi par l’institution de Francfort.

Les chiffres de l’inflation dans la zone euro, publiés vendredi, montrent que la politique restrictive de la BCE porte ses fruits. Les prix à la consommation ont en effet progressé de 4,3% en septembre, après avoir augmenté de 5,2% en août. Ce reflux de l’inflation se paie toutefois au prix d’un net ralentissement de l'économie de la zone euro, qui pourrait basculer dans la récession prochainement.

Le pétrole reste sous surveillance

Dans ce contexte, l'évolution des cours du pétrole, qui dépassent les 90 dollars, sera également scrutée, la hausse du baril risquant de venir enrayer la dynamique de désinflation. La volatilité pourrait être au rendez-vous la semaine prochaine, marquée par une réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés au sein de l’Opep+.

Du côté des entreprises, la foncière Argan, nouveau locataire du SBF 120, fera le point lundi sur son activité au troisième trimestre. Le distributeur britannique Tesco dévoilera ses résultats semestriels mercredi, tandis que le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis scindera le même jour son activité de médicaments génériques et de biosimilaires Sandoz, au moyen d’une introduction en Bourse en Suisse et aux Etats-Unis.