La Commission réduit ses prévisions de croissance pour la zone euro

Le ralentissement de la croissance se confirme dans la zone euro. La Commission européenne (CE) a annoncé lundi avoir revu en baisse ses prévisions pour la zone euro pour cette année et l’an prochain dans un contexte d’affaiblissement de la demande des consommateurs et de récession en Allemagne.

L’exécutif communautaire table désormais pour la zone euro dans son ensemble sur une croissance de 0,8% cette année et de 1,3% en 2024. Elle prévoyait +1,1% et +1,6% respectivement en mai.

«La faiblesse de la demande intérieure, en particulier de la consommation, montre que les prix à la consommation élevés et toujours en hausse pour la plupart des biens et services ont un impact plus lourd que prévu dans les prévisions du printemps», écrit la Commission européenne.

Marché du travail solide

«Cela se produit malgré la baisse des prix de l'énergie et un marché du travail exceptionnellement fort, qui a connu des taux de chômage historiquement bas, une expansion continue de l’emploi et une hausse des salaires», relève-t-elle par ailleurs.

La Commission prévoit une inflation des prix à la consommation dans la zone euro de 5,6% en 2023 et de 2,9% en 2024, des chiffres bien supérieurs à l’objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE). En mai, elle prévoyait une inflation de 5,8% cette année et de 2,8% en 2024.

L’Allemagne, première économie d’Europe, devrait enregistrer une contraction de son produit intérieur brut (PIB) de 0,4% cette année, selon la Commission, qui a révisé à la baisse sa prévision de croissance de 0,2% indiquée en mai. L’an prochain, la croissance allemande devrait également être plus lente, à 1,1% au lieu du 1,4% attendu précédemment.

La France et l’Espagne pourraient en revanche connaître une croissance plus rapide que prévu en 2023, a indiqué la Commission, qui anticipe respectivement une croissance de 1% et 2,2%, au lieu des 0,7% et 1,9% précédemment annoncés.

(Avec Reuters)