La croissance en zone euro déçoit au deuxième trimestre

Liontrust et GAM ont vu leurs fonds européens saigner de plus de 2 milliards d’euros sur les trois mois pendant lesquels la société de gestion britannique essayait d’acquérir son homologue suisse, rapporte Financial News. Selon les données de Morningstar, Liontrust a subi des rachats de 1,6 milliard d’euros sur les trois mois à fin juillet.