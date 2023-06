La BCE persiste dans sa politique restrictive

«L’inflation ralentit, mais devrait rester trop forte pendant une trop longue période.» L’attaque du communiqué de décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) a beau mettre en avant le ralentissement de l’inflation, le Conseil des gouverneurs a continué à relever ses taux d’intérêt de 25 points de base (pb) le 15 juin. Le taux de dépôt atteint désormais 3,50%. La banque centrale continue de tenir un discours restrictif, tout comme la Fed l’a fait après la «pause» dans son cycle de resserrement annoncée mercredi.

Le Conseil a également confirmé l’arrêt en juillet des réinvestissements au titre du programme d’achats d’actifs régulier (APP). Il continuera à fonder ses décisions sur les perspectives d’inflation compte tenu des données économiques et financières, de la dynamique de l’inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire.

Incohérences ?

Alternant des commentaires incertains sur l’économie et fermes sur l’inflation, la présidente Christine Lagarde a prolongé lors de la conférence de presse certains développements contradictoires. «Les décisions monétaires étaient attendues, mais Christine Lagarde a aussi quasiment acté la hausse des taux de 25 pb en juillet, et ouvert la porte à une hausse similaire en septembre, provoquant des réactions assez différentes sur les marchés», note Rodrigue Mear, économiste au Crédit Mutuel Arkéa. Les taux à 2 ans allemands ont grimpé de 3,13% jusqu’à 3,19%, «comme pour signifier un taux directeur terminal entre 3,75% et 4%, ce qui a également soutenu l’euro face au dollar, de 1,0804 à 1,0945, au plus haut depuis un mois», complète le professionnel. Les marchés actions ont rebondi après les déclarations de la présidente de la banque centrale et les taux longs, avec un écart BTP-Bund en baisse à 163 pb, ont plutôt bien accueilli ces nouvelles.

Ce sont les projections économiques qui ont le plus surpris. «Les projections de juin et décembre - faites par les économistes des banques centrales nationales - ne peuvent pas être comparées facilement avec celles de mars et septembre – produites par les équipes de la BCE, remarque Jean-François Ouvrard, directeur de la recherche économique Europe chez Morgan Stanley. Ils peuvent avoir des sensibilités différentes sur certains sujets.»

En s’appuyant sur un prix moyen du gaz naturel à 42 euros/MWh au lieu de 58 euro/MWh en mars, les économistes ont tout de même révisé à la hausse leurs projections pour l’inflation en zone euro : à 5,4% en 2023 au lieu de 5,3% et à 3,0% en 2024 au lieu de 2,9% . Et beaucoup plus encore pour l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) : à 5,1% en 2023 au lieu de 4,6% et à 3% au lieu de 2,5% en 2024. «Ces évolutions pourraient s’expliquer par des anticipations sur le coût unitaire du travail revues à la hausse et une hypothèse de taux de chômage en baisse jusqu’à 6,3% en 2025. Des différences liées aux modes de négociation salariale peuvent aussi apparaître selon les pays, avec des inquiétudes particulières dans certains, comme l’Allemagne», poursuit Jean-François Ouvrard.

Comme le consensus, l’économiste de Morgan Stanley reste plus pessimiste sur la croissance annuelle pour cette année (+0,7% contre +0,9% projeté par la BCE) et pour l’an prochain (+1% contre +1,5%). «La projection de +0,9% en 2023 prend toujours en compte des taux de croissance trimestriels de +0,1% au premier trimestre, contre -0,1% finalement enregistré par Eurostat. Ensuite, la banque centrale attend une croissance de 0,3% aux deuxième et troisième trimestre 2023 ,et +0,4% au quatrième trimestre, ce qui nous paraît également optimiste», ajoute Rodrigue Mear.

Destination 4% ?

«Le message est que la dynamique sur les salaires et le coût du travail restent problématiques et justifient les révisions, même si la BCE ne constate pas d’effet de ‘second tour’ ou de ‘boucle prix-salaires’, commente Raphaël Thuin, directeur stratégies de marchés chez Tikehau Capital. Elle constate aussi que l’inflation sous-jacente va être résiliente/gluante à court terme – notamment dans le secteur des services – et à moyen terme. Et qu’elle n’en a pas terminé avec les hausses de taux.» Pour Jean-François Ouvrard, «une partie des données liées à la saison touristique sont déjà dans les statistiques, et de nombreuses autres interviendront d’ici à septembre, notamment en juillet sur le crédit qui est un indicateur plus avancé. Il y a deux approches : soit nous sommes encore au-dessous du potentiel de croissance à cause de problèmes d’offre (main d’œuvre, équipements), avec des risques haussiers ; soit on en est proche, avec un risque désinflationniste, vu la demande revenue autour de son niveau pré-Covid et malgré de faibles gains de productivité.»

Comme lors des précédentes réunions, Christine Lagarde a écarté le sujet des effets retardés du resserrement monétaire et sur la réduction du bilan. «On est pourtant déjà dans un environnement restrictif, voire très restrictif, ce qui peut poser des problèmes de liquidité sur les marchés de taux qui commencent à grincer, au-delà des épisodes britanniques avec la crise des LDI, ou américains, avec la faillite de SVB, poursuit Raphaël Thuin. C’est compliqué, car on est entrés dans une phase de désinflation. Mais cela risque d’être lent – également à cause de facteurs structurels. Cela fait monter les rumeurs autour d’un changement de cible d’inflation, et cela n’enlève pas les risques à la hausse sur les taux», conclut-il, encore méfiant face à l’impatience des marchés obligataires. La présidente de la BCE a tellement insisté sur le fait que le Conseil n’avait pas commencé à réfléchir à une «pause» que les traders ont quand même renforcé la probabilité d’un taux terminal à 4% jeudi, à 3,90% selon les swaps au lieu de 3,80% mercredi.

