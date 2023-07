La BCE monte son taux de dépôt à 3,75% mais la fin du cycle se rapproche

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi ses taux directeurs pour la neuvième fois consécutive, confirmant ainsi sa détermination à freiner l’inflation en dépit du ralentissement de l’activité économique dans la zone euro.

Le conseil des gouverneurs de la BCE a augmenté ses trois taux directeurs de 25 points de base, comme en mai et juin. Le taux des opérations principales de refinancement passe ainsi à 4,25%, contre 4% précédemment, et le taux de rémunération des dépôts est relevé à 3,75%, au lieu de 3,5%. Le taux de la facilité de prêt marginal est porté de 4,25% à 4,5%.

«L’inflation continue de ralentir mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période», a indiqué la BCE dans un communiqué pour justifier sa décision. «La transmission des précédentes hausses des taux demeure vigoureuse et les conditions de financement se sont encore resserrées, freinant de plus en plus la demande, ce qui constitue un élément important pour ramener l’inflation au niveau de l’objectif», a-t-elle précisé.

Depuis juillet 2022, la BCE a augmenté ses taux de 425 points de base au total afin de contenir une inflation qui reste nettement supérieure à son objectif de 2% en zone euro.

L’inflation de base, qui exclut certains éléments volatils comme l’alimentation et l'énergie et est surveillée de près par la BCE, s’est établie à 5,5% sur un an en juin, après 5,3% en mai. L’inflation globale a parallèlement ralenti à 5,5% sur un an, contre 6,1% en mai.

Fin de la rémunération des réserves obligatoires

La banque centrale a également indiqué que «les futures décisions du conseil des gouverneurs feront en sorte que les taux d’intérêt directeurs de la BCE soient fixés à des niveaux suffisamment restrictifs, aussi longtemps que nécessaire, pour assurer un retour au plus tôt de l’inflation au niveau de notre objectif de 2 % à moyen terme».

Cette formulation, légèrement différente de celle employée en mai et juin, suggère que la fin du cycle de resserrement monétaire se rapproche et que la BCE pourrait laisser ses taux inchangés en septembre.

Par ailleurs, la BCE a décidé de fixer la rémunération des réserves obligatoires des banques à 0%, «afin de préserver l’efficacité de la politique monétaire en conservant le degré actuel de contrôle sur son orientation et en assurant la pleine transmission des décisions relatives aux taux d’intérêt aux marchés monétaires».

Cette mesure permettra de réduire le montant global d’intérêts devant être payés sur les réserves, a-t-elle souligné. Des précisions sur cette mesure seront fournies à 15h45 (heure de Paris), a ajouté la BCE.

Détérioration des indices PMI

Si la hausse des taux annoncée ce jeudi par la BCE était très largement intégrée par les marchés et avait été jugée «très probable» dès juin par la présidente de l’institution monétaire, les investisseurs s’interrogent sur les intentions de la banque centrale à partir de septembre et suivront donc attentivement les propos de Christine Lagarde pendant la conférence de presse qui doit débuter à 14h45.

Christine Lagarde devrait à cette occasion «tenir des propos plus nuancés» qu'à l’issue des précédentes réunions et «insister sur la dépendance aux données de la BCE et l’importance des projections économiques qui seront présentées en septembre», estimait Nadia Gharbi, économiste chez Pictet Weath Management, dans une note publiée avant la réunion.

L’activité économique s’est en effet dégradée ces derniers mois dans la zone euro et les indices PMI de juillet, publiés lundi par S&P Global et la banque Hamburg Commercial Bank (HCOB), suggèrent que cette tendance se poursuit. Au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro s’est contracté de 0,1% par rapport aux trois mois précédents, selon les dernières données disponibles, et la banque Barclays anticipe un repli de même ampleur au deuxième trimestre. Les chiffres du PIB pour la période d’avril à juin sont attendus lundi, tout comme la première estimation de l’inflation dans la zone euro en juillet.

Dans ce contexte, même les membres les plus «faucons» de la BCE, comme le Néerlandais Klaas Knot et l’Allemand Joachim Nagel, se sont récemment montrés prudents sur la trajectoire des taux d’intérêt à partir de septembre.