La Banque d’Australie remonte son taux directeur à 4,1%

La Banque d’Australie (Reserve Bank of Australia, RBA) a de nouveau créé la surprise, mardi matin, en augmentant de manière inattendue son taux directeur de 25 points de base (pb) à 4,1%, dans les mêmes proportions que le 2 mai et portant ainsi le loyer de l’argent à un plus haut depuis onze ans.

En outre, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a laissé la porte ouverte à de nouveaux resserrements : «L’inflation en Australie a dépassé son pic. Mais à 7%, elle est encore trop élevée et il faudra encore du temps avant qu’elle ne revienne dans la fourchette cible. Cette nouvelle hausse de taux vise à renforcer la confiance dans le fait que l’inflation reviendra à l’objectif dans un délai raisonnable», indique le communiqué.

La RBA a relevé son taux directeur de 400 pb depuis mai 2022, opérant le resserrement monétaire le plus rapide de son histoire moderne. Et les marchés financiers anticipaient plutôt une pause dans le cycle de resserrement, mais la possibilité d’une hausse de 25 pb restait valorisée à 40% sur les dérivés de taux. «Ce n’est donc pas une surprise totale», a réagi Jim Reid, le stratégiste de Deutsche Bank, qui table encore sur deux autres hausses en août et en septembre. «La Banque pourrait bien aller au-delà... Les risques pointent vers la nécessité pour la RBA d’agir plus qu’une fois», a aussi déclaré à Reuters, Adam Boyton, responsable de la recherche économique chez ANZ, qui s’attend à un nouveau relèvement de 25 pb en août.

La banque centrale prévoit que l’inflation - qui s’élevait encore à 7% au premier trimestre - reviendra dans le haut de sa fourchette cible de 2%-3% seulement vers mi-2025, avec une évolution plus lente que celle de nombreuses autres économies, car Philip Lowe souhaiterait protéger les avancées faites sur le marché du travail tout en reconnaissant aussi la difficulté croissante d’«un atterrissage en douceur»…

Hausse du salaire minium à venir

L’économie australienne a commencé à montrer des signes d’essoufflement et devrait afficher mercredi une croissance autour de 0,3% pour le premier trimestre 2023, après +0,5% pour le quatrième trimestre 2022. Mais, alors que le taux de chômage a légèrement augmenté pour remonter à 3,7% avec moins de pénuries de main d’œuvre, l’inflation a encore surpris à la hausse avec une augmentation des salaires en avril (+3,7% sur un an). Pour lutter contre la hausse du coût de la vie, le salaire minimum en Australie va être rehaussé de +5,75% à partir du 1er juillet, et «plusieurs économistes estiment que cette réévaluation du salaire minimum pourrait encore intensifier la dynamique de progression des salaires et l’envoyer au-delà du pic de 4,25% estimé par la banque australienne pour cette année, rappelle Guillaume Dejean, analyste Forex chez Convera (ex-Western Union Business Solutions). Sachant que le phénomène météorologique El Niño a de grandes chances d’avoir un impact lourd sur les productions agricoles pour la seconde moitié de l’année et d’être un autre catalyseur d’une hausse de prix en Australie.»

Alors que le resserrement monétaire est toujours une source de craintes dans un pays très exposé aux taux variables au travers des prêts immobiliers, la RBA précise que «les prix des logements augmentent à nouveau» et que «certains ménages disposent (encore) d’importantes réserves d’épargne, même si d’autres subissent une pression douloureuse sur leurs finances».

Sur le marché des changes, le dollar australien a grimpé de 1% mardi, de 0,6610 à 0,6680 dollar US, avant de revenir autour de 0,6655. «Cette surprise ‘hawkish’ laisse entrevoir une (petite) fenêtre de retracement vers 0,70 pour la devise locale», poursuit Guillaume Dejean, évoquant les différentes hypothèses de taux terminal : de 4,3% pour les marchés de taux à 4,6% pour Credit Suisse, avec un plafond de 4,8% évoqué par la RBA dans un document interne.

