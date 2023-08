La Banque d’Angleterre relève à nouveau ses taux directeurs

La Banque d’Angleterre (BoE) a relevé jeudi de 25 points de base (pb) son taux directeur à 5,25%. Cette décision est conforme aux attentes des économistes qui anticipaient un retour à un rythme de hausse plus modérée après le relèvement surprise de 50 pb en juin.

Il y a deux mois, la banque avait réagi à des chiffres d’inflation et d’emploi plus forts que prévu, l’obligeant à préempter des hausses futures. La dernière publication de l’inflation en juin, qui a cette fois surpris à la baisse (7,9% contre 8,7% un mois plus tôt sur un an), permet à la BoE de se mettre dans le sillage des autres grandes banques centrales (Fed et BCE). La décision a été votée à 6 contre 3, deux des membres préférant une hausse de 50 pb et l’un d’entre-eux un maintien du taux. La banque a justifié cette hausse par une «inflation en baisse, ce qui est une bonne nouvelle», a déclaré Andrew Bailey, le gouverneur de la banque dans un communiqué. «Nous savons que l’inflation frappe plus durement les moins bien lotis, et nous devons être absolument sûr qu’elle retombe jusqu'à la cible des 2%.» Mercredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a regretté que l’inflation ne baisse pas plus fortement.

A 5,25%, le taux directeur britannique est au plus haut depuis avril 2008. Depuis le début de son resserrement monétaire en décembre 2021, l’institution monétaire a relevé son taux à 14 reprises.

Restrictive suffisamment longtemps

Mais la BoE se dit prête à agir de nouveau et a laissé la porte ouverte à d’autres hausses si l’inflation persiste. La banque a ajouté dans son communiqué que leur position restera «suffisamment restrictive pour suffisamment longtemps» pour la ramener à l’objectif de 2%.

Sur les marchés monétaires, les investisseurs anticipent que la banque relèvera ses taux jusqu’à 5,75% d’ici à la fin de l’année, ce qui est inférieur aux 6% anticipés avant la dernière publication sur l’inflation. Les économistes de Deutsche Bank anticipent par exemple deux hausses de 25 pb supplémentaires.