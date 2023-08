La Banque d’Angleterre devrait emboîter le pas de la Fed et de la BCE

La Banque d’Angleterre (BoE) devrait suivre jeudi le chemin tracé la semaine passée par la Fed et la Banque centrale européenne. Contrairement au mois de juin, où l’institution monétaire avait surpris le marché en relevant de 50 points de base (pb) son taux directeur à 5%, celle-ci devrait s’en tenir à une hausse de 25 pb, selon les anticipations du marché et le consensus des économistes. Cela ramènerait le taux de la banque centrale à son plus haut niveau depuis mars 2008.

«La poursuite d’une dynamique forte de croissance des salaires devrait forcer la BoE à augmenter de 25 pb alors que la modération de l’inflation des services et les signes timides d’assouplissement du marché du travail devraient suffire à éviter une nouvelle hausse de 50 pb», estiment Brian Hilliard et Sam Cartwright, économistes chez Société générale CIB. Même son de cloche du côté de Nomura où George Buckley note également que «les données sur l’inflation s'étant assouplies, davantage de signes d’un ralentissement du marché du travail, bien qu'à partir de niveaux très serrés, et quelques enquêtes clés soulignant les risques à la baisse pesant sur les perspectives de croissance, nous pensons que la banque sera prudente et remontera d’un quart de point».

Accalmie sur l’inflation

En juin, les données d’inflation ont surpris à la baisse pour la première fois depuis le début de l’année à 7,9%, un point bas depuis un an, contre 8,7% en mai et après un pic de 41 ans à 11,1% en octobre dernier. Les dernières données du British Retail Consortium sur les prix dans les grands magasins en juillet (+7,4% sur un an après +8,4% en juin) confirment cette tendance. Surtout, l’inflation cœur a aussi baissé plus que prévu à 6,9%. De bonnes nouvelles pour les investisseurs d’autant que le marché du travail montre également des signes de faiblesse avec une baisse des emplois vacants, un recul des embauches, une hausse du chômage et une baisse du taux d’inactivité.

La BoE avait présenté la hausse de 50 pb de juin comme un mouvement unique après des données surprenantes d’inflation et de hausse des salaires. Ce qui renforce le scénario d’une hausse de 25 pb, selon l’économiste de Nomura, pour qui l’incertitude liée à l’effet décalé du resserrement monétaire sur l’économie continue également de pousser la banque à la prudence. Un effet retardé qui concerne notamment le marché immobilier où la hausse des taux, avec des taux hypothécaires désormais supérieurs à 6%, a déjà des effets sur l’activité et sur les prix dont le rythme de baisse est le plus soutenu depuis 2009. Mais sa diffusion est plus lente que par le passé en raison d’une part plus importante d’emprunts moyen terme à taux fixe.

Taux terminal à 5,75%

Pour ces mêmes raisons, plusieurs banques d’investissement ont revu en baisse leurs prévisions de taux pour la BoE. Goldman Sachs, à l’instar du marché, n’anticipe plus un taux terminal de 6% mais de 5,75%. Deutsche Bank prévoit 75 pb de hausses supplémentaires avant d’atteindre le point haut des taux, mais désormais trois hausses de 25 pb et non plus une hausse de 50 pb suivie d’une deuxième de 25 pb.

Les économistes de Société Générale CIB maintiennent leur anticipation d’un taux terminal à 5,5%, inférieur au consensus, avec une dernière hausse de 25 pb en septembre en raison d’une inflation persistante et de hausses de salaires toujours soutenues. Toutefois, ensuite, la poursuite de l’affaiblissement du marché du travail conjuguée à une croissance sous le potentiel devrait inciter la BoE à marquer une pause dans son resserrement monétaire.

Certains continuent d’anticiper une hausse de 50 pb jeudi qui serait justifiée par la hausse soutenue des salaires et une inflation toujours persistante dans les services, malgré l’accalmie de juin. A cela s’ajoutent des données d’activité encore solides à l’image de la surprenante progression des ventes au détail en juin de 0,7% après 0,1% en mai. La BoE publiera ses dernières prévisions de croissance et d’inflation jeudi, ce qui pourrait aussi être un prétexte à une hausse plus marquée si la banque estime que les pressions inflationnistes sont persistantes.

Par ailleurs, le comité de politique monétaire de la BoE perd l’un de ses membres les plus accommodant (dovish), Silvana Teneyro, qui est remplacée par Megan Greene, qui est peu connue, et qui devrait voter comme la majorité des membres, selon les économistes de Société Générale CIB. George Buckley note toutefois que ses récents propos dans le Financial Times ont révélé une certaine teneur restrictive (hawkish). Mais la probabilité d’une hausse de 50 pb paraît désormais faible après les derniers chiffres d’inflation. Pour une telle décision, il aurait fallu que les données surprennent fortement à la hausse, comme en juin.

