La baisse surprise de l’inflation outre-Manche ouvre la voie à une pause de la BoE

La surprise à la baisse de l’inflation britannique en août pourrait rebattre les cartes à la veille de la réunion du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre (BoE) ce jeudi. Si une nouvelle hausse des taux n’est pas exclue, sa probabilité a nettement diminué, mais surtout la banque devrait adopter un ton plus accommodant, à l’image de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine passée.

L’indice des prix à la consommation est passé de 6,8% en juillet à 6,7% en août, déjouant les prévisions des économistes - ainsi que de la BoE - qui tablaient sur une hausse. L’inflation sous-jacente s’établit à 6,2%, contre 6,9% auparavant, également inférieure aux attentes. «Plus important encore, l’inflation des services – qui est l’un des indicateurs clés de la banque centrale – est passée de 7,4% à 6,8%, relève James Smith, économiste chez ING. C’est confortablement en dessous de la plus récente prévision de la banque de 7,2% pour le mois d’août.»

Toutefois, la baisse plus importante qu’attendu de l’inflation, à l’instar de la hausse de juin, est avant tout due à des éléments volatils : une diminution inhabituelle en août des prix de l’hôtellerie et des billets d’avions, de même qu’une hausse moins marquée des prix de l’alimentation. «Ces évolutions ne nous apprennent pas grand-chose sur la persistance de l’inflation, de la même manière que la hausse surprise de l’inflation des services en juillet était due à une hausse inhabituelle des loyers dans le secteur social, souligne l’économiste. La BoE traitera probablement la hausse de juillet et la baisse dans les services en août avec précaution étant donné la volatilité à laquelle nous assistons.» «Malgré cette baisse surprise de l’inflation, celle-ci reste bien supérieure à l’objectif fixé», ajoute Mike Riddell, responsable Macro Unconstrained chez Allianz GI, qui anticipe une dernière hausse de taux ce jeudi.

50% de chance d’une hausse

De quoi rendre encore plus palpitante la réunion de la banque centrale ce jeudi. Jusqu’à la publication de l’inflation, le consensus était clair : la BoE devait remonter encore une fois son taux directeur de 25 points de base à 5,5%. Mercredi, la probabilité d’une hausse de taux avait diminué sous 50%, si l’on prend en compte les prix sur le marché monétaire. «Quand bien même elle devrait remonter ses taux de 25 pb ce jeudi, la probabilité que la BoE adopte un ton plus accommodant pour la suite a gagné du terrain depuis une semaine, et, plus encore, avec la publication des données d’inflation ce matin», relève Véronique Riches-Flores, fondatrice et présidente de RF Research. Ce à quoi s’ajoute une déprime conjoncturelle de plus en plus palpable. Une telle posture, qui n’est pas sans rappeler celle de la BCE la semaine passée, serait raccord avec les dernières déclarations de membres de la BoE, dont son gouverneur Andrew Bailey. «Il avait annoncé il y a quelques semaines que la banque se rapprochait de la fin des hausses de taux et il semble en mesure de le confirmer dès jeudi et de provoquer un ajustement des anticipations, jusqu’alors plus réservées que dans le cas de la BCE ou de la Fed», rappelle l’économiste de RF Research.

Cette réunion de la BoE risque aussi de faire bouger les lignes d’un comité jusqu’à présent très partagé. «Ce sera une décision très serrée, affirme James Smith. Nous pourrions voir quelques membres supplémentaires voter en faveur d’une pause, et dans tous les cas, une hausse des taux demain – si elle a lieu – sera probablement la dernière.» Un point de vue partagé par Kenneth Broux, stratégiste chez SG CIB : «Ces données sont une bonne nouvelle pour les prêts hypothécaires et les ménages, mais pourraient ne pas suffire à empêcher la BoE de relever ses taux d’intérêt une dernière fois jeudi. La rigidité des salaires signifie que les faucons du MPC devraient encore avoir suffisamment de soutien pour éloigner les colombes.» Un sentiment reflété dans l’évolution de la livre sterling mercredi. Après avoir décroché dans la foulée de l’annonce de l’inflation, jusqu’à 1,2334 dollar, un plus bas depuis fin mai dernier, cette dernière s’est reprise en séance, terminant en hausse à 1,2420.