La baisse des offres d’emplois crée la surprise aux Etats-Unis

Avec une Réserve fédérale (Fed) «data-dépendante», les marchés scrutent chaque nouvelle donnée économique avec attention, compte tenu du risque d’une volatilité accrue. Publiées mardi, les ouvertures de postes mesurées pour juillet par le Département du Travail (Jolts) et la confiance des consommateurs en août ont fortement calé aux Etats-Unis, faisant chuter les taux US à 2 et 10 ans, à 4,88% et 4,13% respectivement.

Le marché du travail est animé depuis un an par un intense débat de spécialistes : certains, comme Christopher Waller à la Fed, estiment que la banque centrale peut rejoindre la cible d’inflation de 2% en s’attaquant seulement aux postes vacants («soft-landing») ; d’autres, comme Ben Bernanke et Olivier Blanchard, pensent qu’il faudra augmenter le taux de chômage plus fortement et donc engager une récession («hard landing»).

Recadrage des marchés

Pour autant, le déséquilibre postes vacants/nombre de chômeurs, qui causerait un choc inflationniste bien plus durable que celui issu d’un choc d’offre, semble toujours difficile à mesurer. Ainsi, le nombre des offres d’emploi a diminué sensiblement aux Etats-Unis en juillet, à 8,827 millions, et le chiffre du mois de juin a été révisé fortement à la baisse, à 9,165 millions au lieu des 9,582 annoncés initialement, signe d’un affaiblissement du marché du travail peut-être plus fort qu’attendu.

Cet indicateur a baissé pour le troisième mois après le soubresaut d’avril probablement dû à l’ouverture de certains postes saisonniers, à un plus bas depuis mars 2021. «C’est effectivement une énorme surprise pour le consensus qui tablait sur un recul de 9,6 à 9,5 millions à fin juillet, et le signe que le resserrement monétaire marche mieux qu’attendu, remarque Raphaël Gallardo, chef économiste de Carmignac. Cela recadre un peu les marchés qui, avec un taux à 10 ans à 4,35%, étaient complaisants avec l’idée d’une baisse de l’inflation en même temps qu’une poursuite de la croissance (‘no landing’).»

Xavier Chapard, directeur Recherche et Stratégie chez LBPAM, notait aussi que, «contrairement à la première partie de l’année, les marchés font une partie du travail de la Fed depuis juin : la hausse des taux longs et son impact négatif sur le prix des actifs risqués entraînent un durcissement des conditions financières pour l’économie malgré le ralentissement des hausses de taux directeurs. C’est une des raisons pour lesquelles nous pensons que l’économie américaine devrait ralentir plus nettement dans les prochains mois, même si la Fed ne remonte pas davantage ses taux».

Le rapport indique aussi que les embauches baissent peu (à hauteur de 3,7% des postes), moins que le nombre de démissions volontaires (quits), à 2,3%, soit un retour au niveau d’avant-covid après deux ans au-dessus de 2,6%. «En revanche, le niveau des séparations à l’initiative des entreprises ne remonte pas, avec un taux de licenciement de 1%, poursuit Raphaël Gallardo. Cela ne va pas augmenter le taux de chômage rapidement, et il faudrait désormais 100.000 destructions d’emplois mensuelles pour rejoindre en fin d’année un chômage de 4,1% (au lieu de 3,5% actuellement) comme l’attend la Fed dans son scénario de juin.» Le consensus table sur 160.000-170.000 créations pour le Job Report de vendredi, et l’économiste de Carmignac plutôt 200.000.

Confiance atteinte ?

Dans le même temps, la confiance du consommateur mesurée par l’enquête mensuelle du Conference Board s’est dégradée de façon inattendue : l’indice de confiance calculé par l’organisation patronale est ressorti à 106,1 en août, après 114 en juillet (révisé). La composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle s’est établie à 144,8 en août, après 153 en juillet (révisé). Et celle sur les perspectives à court terme (revenus, affaires, marché du travail) a chuté à 80,2 en août, après 88 (révisé) en juillet, sachant qu’un niveau d’anticipation au-dessous de 80 signale habituellement une récession sous un an.

De quoi convaincre la banque centrale de ne plus augmenter ses taux ? La probabilité d’une nouvelle hausse sur les marchés de futures est passée entre lundi et mardi de 22% à 13,5% pour la réunion de septembre ; de 62,3% à 45,7% pour celle de novembre (CME FedWatch). «Pour autant, dans son discours à Jackson Hole, le président Jerome Powell a bien noté que les emplois vacants se normalisaient progressivement, mais pas le taux de chômage, rappelle Raphaël Gallardo. Il semble encore d’avis que le travail sur l’inflation – dont le rythme de baisse devrait s’essouffler en septembre-novembre – n’est pas encore fini. La bonne nouvelle : les Jolts de mardi ramènent le taux de chômage d’équilibre - permettant en théorie un ralentissement économique suffisant – de 5% à 4,6%. Mais on n’a jamais eu une hausse de 1% du chômage américain sans récession.»

