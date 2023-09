La baisse des loyers américains accélérera la désinflation en 2024

Où va l’inflation du logement ? Trois chercheurs de la Fed de San Francisco (Augustus Kmetz, Schuyler Louie, John Mondragon) ont conclu début août, selon des mesures locales des prix immobiliers et des loyers au ralenti ces derniers mois, que les hausses de taux de 2022-2023 pourraient affecter «considérablement» l’inflation du poste logement (shelter) aux Etats-Unis dans les dix-huit prochains mois. Ce poste pèse 34% dans l’indice CPI global, et 44% dans l’indice CPI sous-jacent (hors alimentation et énergie, «core»).

Ces mesures ont connu une croissance extraordinaire à partir de 2020, et même continué à augmenter fortement alors que l’inflation sous-jacente «hors logement» baissait à partir de septembre 2022. La modération des pressions inflationnistes dépendra désormais «dans une large mesure de l’effet de l’inflation du logement, qui est encore supérieure à 8% (taux annuel, ndlr) depuis début 2023», indiquent les auteurs.

Outre des prix de l’immobilier, l’indice CPI logement prend aussi en compte les loyers demandés et les équivalents loyers des propriétaires sur tout le stock de logement. Donc il décroît d’autant plus progressivement que la plupart des baux ne sont renouvelés qu’à l’occasion des déménagements. Les indices spécifiques sur les nouveaux loyers demandés (Zillow, Appartment List, CoreLogic, etc.) peuvent donner un aperçu de son évolution future. Mais ils sont très variables au gré des méthodologies, et pas toujours concordants, notamment avec ce poste «shelter» qui ne prend en compte l’évolution des loyers qu’avec six mois de retard.

Inflation négative

Tout en insistant sur l’incertitude liée aux données de la période pandémique et au faible historique des indices, les auteurs ont élaboré un modèle statistique dynamique pour prévoir l’inflation cumulée dans 18 zones spécifiques (CBSA) particulièrement représentatives au cours des dix-huit prochains mois. «Cette approche désagrégée utilisant des données CBSA peut fournir plus de précision statistique», indiquent-ils, par rapport à un modèle global basé sur l’inflation CPI logement qui éluderait des spécificités locales pouvant avoir des effets plus importants qu’attendu.

Après avoir étudié les différents indices de mars 2018 à avril 2023, converti les évolutions en inflation du logement sur les zones concernées, évalué les erreurs de prévision pour sélectionner le modèle le plus fiable sur tous les horizons, les chercheurs estiment que l’inflation annuelle du logement pourrait devenir négative vers mi-2024, puis continuer à ralentir jusqu’à -2% fin 2024 (fourchette de +2% à -9%). Une telle contraction, la plus sévère depuis 2007-2009, aurait «des implications importantes sur l’inflation globale». En supprimant l’indice le plus négatif pour tenir compte d’une moindre sensibilité des prix du logement en période de ralentissement, un deuxième modèle suggère que l’inflation du logement atteindrait 0% mi-2024 et se stabiliserait à ce niveau (fourchette de +5% à -2%).

«Le sujet est très important pour la politique monétaire et les marchés, mais aussi très complexe, commente Bastien Drut, responsable des Etudes et de la Stratégie chez CPR AM. D’autres Fed régionales (Boston en février ; Dallas en juin) ont publié des articles et s’accordent sur une décélération, mais pas de cette ampleur. Cela dit, une baisse annuelle de 2% de l’inflation logement (hors énergie) n’aurait rien de choquant après une hausse annuelle de 14% de l’indice Corelogic en janvier 2023. Et si on appliquait ne serait-ce qu’une évolution de 0% du ‘core CPI housing ex-energy’ au fait qu’il contribue à 70% de l’inflation ‘core CPI’ aujourd’hui, cela ramènerait l’inflation sous-jacente de 4,3% à 1,1%...» Très au-dessous de la cible de la Fed même si les prix restent élevés.

L’inflation vaincue mi-2024 ?

La semaine dernière, des économistes de la Fed de Chicago (Stefania D’Amico, Thomas King) ont conclu, d’après un nouveau modèle statistique, que les hausses de taux de 525 points de base (pb) menées depuis mars 2022 suffiront «à ramener l’inflation près de l’objectif d’ici à mi-2024 tout en évitant une récession». Ils estiment, en lien avec la communication de la Fed et les anticipations induites sur les taux, que les chocs liés à la politique monétaire se seraient fait sentir plus rapidement au début de ce cycle. Ainsi, le resserrement effectué se serait déjà répercuté pour environ 65% sur la croissance et 75% sur l’indice des prix (CPI). «Un canal d’attentes fortes signifie également une politique monétaire plus puissante» avec des effets non seulement «plus rapides» mais également «plus importants».

En évoquant des délais de transmission monétaire à l’économie plus courts avec leur modèle, ils évoquent les nouvelles pressions à la baisse à venir : de 3 points de pourcentage sur le PIB réel sous cinq trimestres ; de 2,5 points sur l’indice CPI sous quatre trimestres ; de 6 points sur le nombre d’heures travaillées sous huit trimestres. D’autres ont estimé que les délais de transmission monétaire pourraient être plus longs, plutôt de 27 mois cette fois-ci que de 18 mois habituellement. «Cet exercice ne tient pas compte des effets retardés des assouplissements monétaire et budgétaire massifs de 2020-2021, nuance aussi Bastien Drut. Outre les effets sur l’investissement et l’épargne, beaucoup de ménages avaient par exemple refinancé leur crédit immobilier à des taux fixes très bas. Ces effets semblent se prolonger suffisamment pour limiter ceux du resserrement. Or, il reste très complexe d’intégrer toutes les variables dans un tel modèle statistique», conclut-il. Si celui présenté à Chicago s’avérait fiable, la conclusion serait que les anticipations sur les taux sont beaucoup plus influentes pour l’économie que les anticipations sur l’inflation…

