Jean-Marc Jancovici : «La finance doit proposer des produits qui réorientent le comportement des acteurs»

Le développement de la finance profite-t-il à l'économie ? Jean-Marc Jancovici, associé de Carbone4, intervenait le 4 juillet 2023 sur cette thématique lors du Paris Finance Forum de Paris Europlace, dont L’Agefi est partenaire. Une question qui renvoie forcément à celle de la transition énergétique, et à la capacité du secteur financier à favoriser un changement de modèle de développement économique.

Pour celui qui préside aussi The Shift Project, «le secteur financier n’est ni plus ni moins carboné que l’économie dans son ensemble». «Pour que la finance joue un rôle actif dans la réorientation de l'économie, il faut qu’elle arrive à proposer des produits qui vont réorienter le comportement des acteurs», explique Jean-Marc Jancovici dans cette vidéo. Problème : à ses yeux, l’essentiel des produits financiers vendus «reste encore du couple risque rendement» où «on ne module pas le risque en fonction de la partie carbonée, ou pas, de l’activité».