ÉMERGENTS - Une croissance sous contraintes

Les pays émergents connaissent une année 2022 difficile, marquée par des sorties de capitaux. « Les flux de capitaux vers les marchés émergents ont été perturbés jusqu’à présent en 2022 par une aversion accrue pour le risque, déclenchée par la guerre, avec de nouvelles sorties de capitaux dans un contexte de changement des attentes concernant l’accélération du resserrement monétaire dans les économies avancées. Les sorties cumulées des marchés émergents ont été très importantes, environ 50 milliards de dollars, avec une ampleur similaire aux sorties de mars 2020 mais à un rythme plus lent », annonçait le FMI en août. La tendance semble s’être confirmée au troisième trimestre (voir ‘La parole à…’).

La croissance économique marque le pas, à 3 % en moyenne selon les dernières estimations de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), un niveau très insuffisant, « qui pèsera sur les finances publiques et privées et nuira aux perspectives d’emploi ». Quatre pays ont déjà fait défaut en 2022. D’autres montrent des signes de fragilité. « Partout, les tensions sociales affleurent autour du prix de l’essence et des prix alimentaires. En Tunisie, cela bloque les négociations avec le FMI. Beaucoup de pays sont fragiles sur leurs échéances de dette, comme, bien sûr, le Sri Lanka et le Pakistan, mais aussi la Tunisie, le Ghana, la Jordanie, la Mongolie, le Salvador, la Turquie, le Kenya ou l’Egypte », relève le Crédit Agricole.

Le contexte international continuera de peser sur les perspectives du monde émergent en 2023. Le ralentissement de la croissance mondiale – aux alentours de 2,5 % en 2022 et de 2,2 % en 2023 –, la hausse de l’endettement et des taux d’intérêt, et le dollar américain fort devraient limiter les marges de manœuvre de la politique budgétaire dans de nombreuses économies, « en particulier celles dont les niveaux de dette libellée en devises étrangères ou les déficits budgétaires sont considérablement supérieurs à ceux d’avant la pandémie », selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Les pays dont les banques centrales ont anticipé la hausse des taux directeurs américains dès 2021 sont dans une position plus favorable. Cependant, le niveau des taux d’inflation place les taux réels en territoire négatif (voir graphique). Peu ont engagé un cycle de baisse des taux. La Turquie – qui a encore abaissé, le 20 octobre pour le troisième mois d’affilée, son taux directeur de 1,5 point, à 10,5 % – fait partie des rares exceptions.

L’europe de l’Est dans la tourmente

Le Brésil est l’économie qui aujourd’hui apparaît comme la plus attractive pour les investisseurs. « L’économie brésilienne dépasse actuellement les attentes. Les prévisions de croissance moyenne pour 2022 sont passées de 0,3 % en janvier à 2,1 % et se rapprocheront probablement de 3 % après des données solides au deuxième trimestre. Pendant ce temps, l’inflation semble se modérer, avec des niveaux en baisse en juillet et en août », d’après une note publiée par Lazard Asset Management. Après 12 hausses consécutives, la banque centrale brésilienne a laissé son taux directeur inchangé, à 13,75 %, lors de sa dernière réunion, en septembre, sans pour autant donner le signal d’un resserrement monétaire.

L’institution joue la carte de la prudence, l’état de grâce pouvant ne pas durer : en cas d’inflation supérieure aux anticipations, les recettes fiscales augmentent plus rapidement que les recettes budgétaires au cours de la première année. « Le monde entier a vécu cette belle année en 2022. Mais, en 2023, le processus rétroactif d’indexation des retraites, des salaires des fonctionnaires, des salaires minimums, etc., sera encore plus marqué dans les pays émergents. Se financer par de la dette va être moins facile donc, y compris pour le Brésil, et ce quel que soit le président qui sera élu au second tour. Or, ils ont tous les deux annoncé qu’ils renonceraient à la règle d’or budgétaire », analyse Irina Topa-Serry, économiste senior chez Axa IM.

A l’inverse, les pays d’Europe de l’Est paraissent peu « investissables ». L’inflation core y augmente très vite, tandis que les banques centrales sont engagées – jusqu’à présent sans effet – dans la lutte contre la hausse des prix. Le taux directeur hongrois a atteint 13 % et celui de la Pologne 6,75 %. « L’inflation y est élevée et les devises se sont fortement dépréciées [voir graphique page suivante]. Tant que le conflit entre l’Ukraine et la Russie ne sera pas réglé, les pays de la zone subiront les conséquences de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie », analyse Antoine Lesné, responsable stratégies et recherche pour la région Emea chez State Street Global Advisors. Les ménages sont directement touchés, la plupart des crédits immobiliers étant à taux variable.

« Nous avons intégré dans nos prévisions un scénario où il y aura des restrictions de gaz, et donc des contractions forcées des économies au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. La situation de tous les pays de la zone est préoccupante, mais la Hongrie se distingue, en raison des variations de politique monétaire, mais surtout de la décision de la Commission, attendue pour le 19 décembre, sur l’octroi des fonds européens. Ces fonds représentent pratiquement cinq points de PIB par an. Dans nos prévisions, nous estimons que 30 % seulement des fonds prévus seront versés », relève Irina Topa-Serry. La Pologne et la Hongrie sont depuis plusieurs mois dans le collimateur de Bruxelles. Elles attendent une décision relative au déblocage de l’aide européenne – 23 milliards d’euros pour la Pologne, 7,2 milliards d’euros pour la Hongrie –, conditionnée par le respect de l’Etat de droit et une lutte plus efficace contre la corruption. Les deux pays ont adopté des réformes en nombre afin d’assurer leur éligibilité.

Remontée du dollar

La politique monétaire américaine conditionnera les marges de manœuvre des banques centrales et des gouvernements : « Nous tablons sur une récession bénigne aux Etats-Unis, qui ne sera peut-être pas suffisante pour corriger les déséquilibres. La remontée des taux ne devrait pas dépasser 4,25 % selon nos estimations. C’est donc une augmentation en pente douce qui se profile, mais les taux resteront peut-être assez longtemps à ce niveau, ce qui n’est pas favorable aux pays émergents. Rester longtemps en territoire restrictif équivaut pour certains d’entre eux à une fermeture du marché obligataire, affectant l’investissement public et à terme », explique Irina Topa-Serry. « Les pays émergents, et surtout les pays frontaliers, vont devoir composer avec une politique monétaire plus restrictive et une politique fiscale qui va rétrécir par la force du marché », poursuit-elle. Les « grands » pays émergents et les pays frontaliers connaissent en effet des situations très différentes. Les premiers sont moins exposés à la remontée du dollar : au deuxième trimestre 2022, la part moyenne de la dette publique de 22 économies émergentes libellée en devise étrangère s’élevait à 20 %, selon GSA, la Turquie, l’Ukraine et l’Argentine étant les pays les plus exposés, suivis du Chili et de la Colombie.

« Les émergents sont dans une bien meilleure situation que lors des précédents cycles de resserrement monétaire, en 1994 ou en 2014. A l’inverse des pays développés, ils n’ont pas mis en place des mesures de soutien budgétaire massives lors du choc Covid. Ils n’ont pas non plus considéré que l’inflation serait transitoire. Les grands émergents sont solides, leur crédibilité politique a été préservée, à part la Turquie ou la Colombie par exemple, qui sont exposées à des risques de crédit », argumente Raphaël Gallardo, chef économiste chez Carmignac.

Un redémarrage de l’économie chinoise meilleur que prévu pourrait améliorer les perspectives du monde émergent. A date, la conjonction de la prolongation indéterminée de la politique zéro Covid, de mesures de soutien budgétaire massives et de tensions géopolitiques persistantes laisse beaucoup d’analystes dans le flou, comme en témoigne la grande dispersion des prévisions pour 2022. Les estimations convergent cependant sur une croissance à long terme inférieure à 5 %, insuffisante pour permettre à la Chine de jouer les moteurs de la croissance mondiale.