A Jackson Hole, Jerome Powell reste dans le camp restrictif

Le message est passé. Jerome Powell a rappelé vendredi, lors de son discours à Jackson Hole, un moment très attendu par les investisseurs, que d’autres hausses de taux pourraient être nécessaires et que les taux pourraient rester élevés aussi longtemps que nécessaire. Sur les marchés, à Wall Street, qui avait débuté la séance dans le vert, les indices ont basculé légèrement dans le rouge après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine.

Sur les marchés de taux, les rendements des emprunts d’Etat américains se sont à nouveau tendus, la partie courte de la courbe s’écartant davantage (taux à 2 ans installé au-dessus de 5%, à 5,08%, +7 points de base, pb). Le rendement des Treasuries 10 ans se tendait de 3 pb, à 4,26%. Sur le marché monétaire, la probabilité d’une nouvelle hausse de taux d’ici à la fin de l’année (en novembre après une pause en septembre) est désormais de 55%, selon l’outil FedWatch de CME Group, au plus haut depuis la dernière réunion de la Fed en juillet.

«C’est le travail de la Fed de ramener l’inflation jusqu'à notre objectif de 2 %, et nous le ferons. Nous avons considérablement resserré notre politique au cours de la dernière année. Même si l’inflation a reculé depuis son sommet – une évolution bienvenue – elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si nécessaire et avons l’intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu’à ce que nous soyons convaincus que l’inflation baisse durablement vers notre objectif», a dit le patron de la banque centrale américaine dans son discours lors de l’ouverture du symposium annuel de Jackson Hole. Objectif de 2% qui restera celui de la Fed, a-t-il insisté.

Cette réunion des grands argentiers de la planète est un moment important pour les marchés car il a été ces dernières années l’occasion pour des banquiers centraux d’envoyer des messages aux investisseurs. Ce fut le cas l’an dernier du discours bref et percutant sur l’inflation de Jerome Powell. Mais cette année, pour de nombreux observateurs, le discours est conforme aux attentes et pas très éloigné des propos tenus lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed. «Sans surprise, Jerome Powell a prononcé un discours sans annonce ni signal particulier, affirme Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS. Le discours était similaire au compte-rendu de la dernière réunion.»

Gestion prudente

Le président de la Fed ne donne pas, comme attendu, d’indication sur l’évolution à court terme de sa politique, mais rappelle que la banque est dépendante des données. Il souligne que des hausses pourraient être nécessaires car l’inflation reste persistante (il précise que deux données d’inflation en baisse ne font pas une tendance), tout en indiquant que la Fed se montrera prudente dans son approche, et que l’économie montre des signes de résilience, notamment sur le marché du travail même si sa politique est désormais restrictive.

«Certains défis sont communs à tous les cycles de resserrement. Par exemple, les taux d’intérêt réels sont désormais positifs et bien supérieurs aux estimations traditionnelles du taux directeur neutre. Nous considérons l’orientation politique actuelle comme restrictive, exerçant une pression à la baisse sur l’activité économique, l’embauche et l’inflation», a-t-il indiqué. Il reconnaît néanmoins qu’il est difficile de donner une évaluation précise du taux neutre, une question importante pour les économistes et les investisseurs. Le taux réel à 10 ans a récemment dépassé 2%. Il est à 1,9% ce qui est supérieur à l’estimation d’un taux neutre autour de 1,8%.

«M. Powell a expliqué que deux mois de bonnes données sur l’inflation n'étaient pas suffisants, poursuit le gérant. Il s’agit peut-être d’un moyen de calmer le marché, qui s’attend à une baisse des taux début 2024.» Ces dernières semaines, les investisseurs ont revu leurs anticipations et repousser dans le temps le moment de la baisse vu, il y a un mois, en janvier 2024 et désormais en mars de l’année prochaine. Le taux à fin 2024 serait autour de 4,5%, contre 4% il y a quatre semaines.

«Les marchés ont considéré ce discours comme légèrement hawkish dans un contexte de hausse significative des rendements réels aux États-Unis au cours des dernières semaines», affirme Christophe Boucher. Le mois d’août a été l’un des pires pour l’obligataire depuis le début de l’année. Les rendements des emprunts souverains des pays développés affichent désormais une performance négative depuis janvier. La résilience de l’économie américaine, avec une inflation en baisse, mais restant persistante sur certains aspects, a provoqué une correction sur les taux américains, à laquelle n’ont pas échappé les taux dans la zone euro. Le rendement de l’emprunt américain à 10 ans s’est écarté d’une trentaine de points de base (pb) en un mois, à 4,25%, et a atteint un nouveau plus haut de 16 ans à 4,34%. Le taux 30 ans a atteint un plus haut depuis 2011.

La perte de la note AAA par les Etats-Unis, après la dégradation de Fitch Ratings, mais plus encore l’annonce par le Trésor américain d’une forte augmentation de ses besoins de financement ont également pesé sur la dette américaine, contribuant à la reconstitution de la prime de terme. L’annonce par la Banque du Japon fin juillet de l’évolution de sa stratégie de contrôle de la courbe a également eu un impact sur les marchés de taux mondiaux. Le marché sera très attentif aux prochaines données de l’emploi aux Etats-Unis vendredi 1ᵉʳ septembre.

