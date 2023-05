Slawomir Krupa complète son état-major à la Société Générale

Le mercato à la tête de la Société Générale prend fin. La banque rouge et noire a trouvé une remplaçante à Caroline Guillaumin, la directrice des ressources humaines et de la communication du groupe, qui avait annoncé à l’automne dernier son départ pour le groupe Orange.

Au sein du nouveau comité exécutif de 13 membres, sur lequel s’appuiera le directeur général de la banque Slawomir Krupa à l’issue de l’assemblée générale du 23 mai, les fonctions de DRH et de directeur de la communication seront à nouveau scindées en deux. Laetitia Maurel, jusqu’ici numéro deux, prendra la tête de la communication du groupe. La fonction de DRH reviendra à Anne-Sophie Chauveau-Galas qui a effectué l’essentiel de sa carrière chez Alstom. Titulaire d’un master en management de l’EDHEC, elle occupait depuis mai 2019 le poste de DRH et était membre du comité exécutif de l’entreprise de transports ferroviaires.

Une DRH chargée de «promouvoir la diversité"

La Société Générale compte notamment sur son expérience en matière de «développement des organisations et des talents en France et à l’international». Elle aura en charge de «conforter le développement et l’engagement des collaborateurs et la promotion de la diversité», souligne Slawomir Krupa, alors que la banque rouge et noire est en train d’opérer la fusion, sur le terrain, de ses deux réseaux de banque de détail Société Générale et Crédit du Nord, sous la bannière unique SG. Un grand projet transformant qui s’accompagne de mobilités géographiques et fonctionnelles pour les salariés.

Avec ce recrutement, l’équipe de direction de la Société Générale est désormais au complet. Frédéric Oudéa, qui avait annoncé son départ surprise au printemps 2022, après 14 années passées à la direction générale de la banque, avait entraîné dans son sillage plusieurs mouvements au sein du comité exécutif. La DRH Caroline Guillaumin ainsi que la directrice générale adjointe en charge des opérations Gaëlle Olivier avaient annoncé à l’automne mettre fin à leurs fonctions. Candidat malheureux à la succession de Frédéric Oudéa face à Slawomir Krupa, Sébastien Proto, directeur général adjoint en charge de la banque de détail, a lui aussi préféré quitter la banque.

Un comex féminisé

Slawomir Krupa a choisi de s’appuyer sur une équipe «resserrée» autour de deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich en charge des activités de banque de détail et Pierre Palmieri, en charge de la banque de financement et d’investissement. Outre la DRH Anne-Sophie Chauveau-Galas, trois femmes feront leur entrée au comité exécutif : Anne-Christine Champion, issue de Natixis, qui co-dirigera la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, la sud-africaine Laura Mather qui remplacera Gaëlle Olivier à la direction des opérations, et Delphine Garcin-Meunier, comme directrice des activités de mobilité et de banque de détail à l’international.

La Société Générale publiera ses résultats trimestriels le 12 mai prochain.

