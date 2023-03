La Société Générale présente sa nouvelle direction autour de Slawomir Krupa

Le groupe bancaire a annoncé jeudi que son futur directeur général, Slawomir Krupa, avait présenté au conseil d’administration l'équipe de direction qu’il prévoit de mettre en place et indiqué que celle-ci détaillerait la nouvelle feuille de route stratégique de la Société Générale au troisième trimestre.

La nouvelle direction générale sera «resserrée», composée du directeur général et de deux directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri. Le premier occupait déjà cette fonction et coiffait les activités de banque de détail. Le second pilotait les activités de banque de financement et de conseil (Global Banking & Advisory).

Diony Lebot, qui était directrice générale déléguée du groupe depuis 2018 en charge des fonctions support, des services financiers et de l’assurance, fait les frais de cette réorganisation. A l'échéance de son mandat le 23 mai, elle deviendra «conseillère auprès de la direction générale».

Cette nouvelle direction générale, qui sera en place à compter du 23 mai, sera «chargée de proposer et de mettre en oeuvre la stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion», a indiqué le groupe dans un communiqué.

La direction sera épaulée par un comité exécutif composé de 13 membres et créé le 24 mai. Deux nouveaux arrivants se distinguent. Anne-Christine Champion, qui venait de quitter Natixis où elle co-dirigeait la banque de fiinancement et d’investissement, rejoindra le groupe en mai en tant que co-directrice de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, aux côtés d’Alexandre Fleury. La Société Générale est par ailleurs allée recruter chez Credit Suisse sa nouvelle directrice des opérations (chief operating officer), la Sud-Africaine Laura Mather.

Autre nouveauté du comex, la création d’un poste de directrice des activités de mobilité et de banque de détail à l’international. Un poste stratégique en raison du poids pris par le loueur automobile ALD Automotive après l’acquisition de LeasePlan, et que Slawomir Krupa a choisi de confier à Delphine Garcin-Meunier, qui dirigeait la stratégie depuis 2020.

Fin février, Sébastien Proto, directeur général adjoint de la Société Générale en charge de la fusion des réseaux en France, et candidat malheureux à la succession de Frédéric Oudéa à la direction générale, avait annoncé son départ.

Trois objectifs

La nouvelle équipe aura «trois objectifs stratégiques prioritaires» dans le cadre de sa nouvelle feuille de route, dont «l’allocation et l’utilisation performantes du capital dont les actionnaires [lui] confient la responsabilité» et «l’amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du groupe».

L’autre objectif est la «qualité d’exécution de la feuille de route à long terme et, dès à présent, de l’ensemble des projets stratégiques en cours : création de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, projet d’acquisition de LeasePlan par ALD, projet de joint-venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG (environnement, social et gouvernance)», a précisé la Société Générale.