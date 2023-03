Sébastien Proto quitte la Société Générale

Ce n’était qu’une question de temps. Sébastien Proto, actuellement directeur général adjoint de la Société Générale, a annoncé lundi qu’il quitterait ses fonctions, a confirmé à L’Agefi un porte-parole de la banque. Ce départ sera effectif au mois de juin, une fois la fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord achevée. Un chantier qu’il porte depuis son origine et qu’il compte mener à son terme, au mois de mai, lorsque les dernières migrations informatiques auront été effectuées. «Ces années au sein de la direction générale du groupe Société Générale (...) auront été riches de mise en oeuvre de projets essentiels pour le groupe et d'échanges avec les très nombreux talents de la banque, dans ses différents métiers », a déclaré Sébastien Proto dans un communiqué relayé par Reuters.

Ce départ n’est cependant pas une grande surprise. Arrivé en 2018, puis nommé à la tête des réseaux en 2020, Sébastien Proto avait postulé au printemps dernier pour prendre la direction de la banque après l’annonce du départ surprise de son directeur général Frédéric Oudéa. Enarque, inspecteur des finances, passé par différents cabinets ministériels sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis par Rothschild & Cie, il apparaissait favori aux yeux de nombreux observateurs. Mais c’est Slawomir Krupa, alors patron des activités de la banque de financement et d’investissement qui lui avait été préféré. Ce dernier remplacera Frédéric Oudéa fin mai. Il faisait peu de doutes, dès lors, que les mois de Sébastien Proto au sein de la Société Générale étaient comptés.

Suite d’une longue série

Ces derniers mois, les départs au comité de direction de la banque ont d’ailleurs été nombreux. Au mois de septembre 2022, Caroline Guillaumin, directrice des ressources humaines et de la communication, a rejoint Orange et Sadia Ricke, la patronne des risques, est partie chez Standard Chartered. Un mois plus tard, c’est Gaëlle Olivier, la directrice générale adjointe, qui a annoncé son départ. Et si Marie-Christine Ducholet a été nommée en octobre dernier à la tête de la nouvelle banque de détail en France, qui combine les réseaux fusionnés de la Société Générale et du Crédit du Nord, le départ de Sébastien Proto sera sans nul doute l’occasion pour Slawomir Krupa de parfaire sa garde rapprochée.