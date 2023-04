Les banques françaises sont confrontées à un début d’année chahuté

«Les banques françaises sont solides et leurs modèles d’affaires sont profitables», le message a été répété à l’envi par les autorités depuis que la faillite de Silicon Valley Bank a fait tanguer les marchés à la mi-mars. Alors que BNP Paribas doit ouvrir le bal des publications trimestrielles le mercredi 3 mai, il ne fait pas de doute que les déclarations des patrons des banques françaises sur les implications des crises bancaires de part et d’autre de l’Atlantique seront scrutées.

A l’issue de ce trimestre qualifié de «difficile» par les analystes, BNP Paribas devrait une fois de plus tirer son épingle du jeu grâce à la diversification de son modèle d’activité, mais surtout grâce à un gain net de capital de 2,9 milliards d’euros attendu sur la vente de sa banque de détail aux Etats-Unis Bank of the West. D’après le consensus Factset, BNP Paribas pourrait doubler son résultat net au premier trimestre, à 4,4 milliards d’euros.

Les revenus dans la banque de détail en France devraient rester sous pression, du fait notamment de la hausse du coût de la rémunération du Livret A combinée à la fin des facilités de refinancement à long terme (TLTRO) et du modèle de crédit immobilier à taux fixe.

La Société Générale attendue en berne

Plus exposée à la banque de détail dans l’Hexagone, la Société Générale devrait être la plus affectée, anticipent les analystes. La banque rouge et noire devrait ainsi délivrer «la plus faible performance du trimestre», selon Jefferies. Le consensus Factset table sur des revenus en baisse de 7%, à 6,7 milliards d’euros et un bénéfice net presque divisé par deux, à 431 millions d’euros. Les analystes guetteront de potentielles annonces sur les objectifs financiers annoncés pour 2025, mais aussi sur les opérations structurantes du groupe : la fusion en cours de ses réseaux Société Générale et Crédit du Nord, dont la deuxième bascule informatique doit avoir lieu mi-mai, et l’acquisition de Leaseplan par ALD.

Quant au Crédit Agricole, il devrait tirer parti de la diversification de ses activités, notamment la banque de détail à l’international, dont le revenu net d’intérêt résiste bien mieux que dans l’Hexagone. Ses revenus devraient s’afficher en léger recul de 1%, à 5,8 milliards d’euros, selon le consensus Factset. Crédit Agricole SA ayant passé d’importantes provisions au premier trimestre 2022, son résultat net devrait s’afficher en hausse. Le consensus Factset table sur 731 millions (+32%).

Ce trimestre devrait, par ailleurs, être marqué pour les banques françaises par des revenus de trading résilients bien qu’inférieurs à ceux de leurs concurrentes, une baisse des revenus de la banque d’investissement et de la collecte en gestion d’actifs. Cela sera en partie compensé par la bonne tenue des activités de transaction banking et de titres.

De premiers résultats sous IFRS 17

Les résultats du premier trimestre 2023 seront toutefois particulièrement «complexes à lire», note Jefferies, du fait des bouleversements comptables causés par l’entrée en vigueur d’IFRS 17, la nouvelle norme des passifs d’assurance. Cette dernière aura un impact sur les revenus et les coûts. Les banques françaises n’ayant pas livré d’indications précises en amont, «cela risque de brouiller la lecture des résultats par rapport aux attentes», prévient Jefferies. Du fait de l’importance de son activité d’assurance, le Crédit Agricole est tout particulièrement exposé à cet impact comptable.

Enfin, les banques françaises devraient rassurer en «démontrant leur solidité en termes de capital », anticipent les analystes de Deutsche Bank. Le consensus Factset table cependant sur une légère baisse du ratio de solvabilité CET 1 de la Société Générale par rapport au dernier trimestre (- 60 pb) à 12,9% et une stagnation pour Crédit Agricole SA à 11,1%. Les analystes de Deutsche Bank s’attendent d’ailleurs à ce que «le faible coussin de capital» de la banque mutualiste «et les moyens pour y remédier» restent au centre de l’attention. De son côté, BNP Paribas tirera parti de la vente de BancWest, ce qui devrait se traduire, corrigé des impacts négatifs d’IFRS 17, par une hausse de 130 pb de son ratio CET 1, attendu à 13,6%.