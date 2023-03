Slawomir Krupa sort la Société Générale du brouillard

La nouvelle gouvernance de la Société Générale se précise. Enfin, doivent penser les collaborateurs du groupe, témoins depuis près d’un an d’un processus de succession aussi lent qu’inédit à la tête de la banque française. Ce 9 mars, Slawomir Krupa, appelé à prendre la direction générale à l’issue de l’assemblée générale du 23 mai, a dévoilé sa garde rapprochée : un comité exécutif composé de treize personnes, dont lui-même et deux directeurs généraux délégués.

Il ne s’agit encore que d’une proposition, approuvée par le conseil d’administration du 8 mars, puisque le mandat d’administrateur de Slawomir Krupa devra être validé en assemblée générale. Depuis le 17 mai 2022, lorsque Frédéric Oudéa a annoncé à ses actionnaires qu’il abandonnerait les rênes du groupe un an plus tard, la Société Générale vit une transition singulière. Entretemps, le patron de la banque, toujours en poste, a indiqué qu’il prendrait la présidence de Sanofi en mai prochain. Un processus de succession s’est engagé durant l’été, qui a opposé les deux dauphins présumés de Frédéric Oudéa, Slawomir Krupa et Sébastien Proto. Le premier en est sorti vainqueur fin septembre. Le second, qui pilotait le complexe chantier de la fusion des réseaux Crédit du Nord et Société Générale en France, a annoncé son départ il y a un mois.

«On n’a jamais vu dans un groupe de cette taille une telle situation, avec un directeur général sortant toujours en poste dix mois après l’annonce de son départ, s’étonne un spécialiste de la gouvernance des entreprises. D’où les défections en ‘collier de perles’ auxquelles on assiste depuis.» Avant Sébastien Proto, dont le retrait apparaissait inéluctable, la Société Générale a vu partir Gaëlle Olivier, directrice générale adjointe en charge des opérations (COO), et Caroline Guillaumin, qui cumulait les fonctions de directrice de la communication et des ressources humaines.

«Ce temps long permet à Slawomir Krupa de ne pas agir dans l’urgence, répond un proche. Il analyse la rentabilité de chaque métier en profondeur et peut prendre le temps de recruter les bonnes compétences.»

Un comex féminisé

Avec la nouvelle équipe dévoilée jeudi, Slawomir Krupa met enfin un terme aux incertitudes. Le prochain DG de la banque au logo rouge et noir s’appuiera sur deux DG délégués, qui affichent chacun plus de 35 ans de maison. Philippe Aymerich, déjà en poste, coiffait les activités de banque de détail. Pierre Palmieri pilotait les activités de banque de financement et de conseil (Global Banking & Advisory). Au passage, une autre figure quitte la direction, Diony Lebot, directrice générale déléguée depuis 2018 en charge des fonctions support, des services financiers et de l’assurance.

Si les DG délégués appartiennent à la même génération que Frédéric Oudéa, le reste du comex, lui, apparaît rajeuni et plus féminisé : il comptera sept femmes pour six hommes. Dont trois nouvelles recrues en externe. Anne-Christine Champion, qui co-dirigeait la banque de financement et d’investissement de Natixis, rejoindra le groupe en mai au même poste, au côté d’Alexandre Fleury. «C’est une dirigeante de grande qualité qui apportera son focus client et financement, alors que Slawomir Krupa a plutôt un profil tourné vers les activités de marché, la force historique de la Société Générale», indique un banquier extérieur au groupe qui connaît bien la nouvelle recrue. La Sud-Africaine Laura Mather assumera, elle, la direction des opérations (chief operating officer), en provenance de Credit Suisse, le malade du secteur bancaire européen. Enfin, «la nouvelle directrice des ressources humaines dont le recrutement est finalisé sera annoncée prochainement», a précisé la banque. Le poste est clé, compte tenu des multiples transformations en cours qui affectent le corps social.

Dans ce comex figurera aussi une directrice des activités de mobilité et de banque de détail à l’international. Ce nouveau poste reflète le poids croissant des activités de location automobile d’ALD dans le modèle économique du groupe après le rachat de LeasePlan. Slawomir Krupa a choisi de le confier à Delphine Garcin-Meunier, qui dirigeait la stratégie depuis 2020.

Cette nouvelle équipe devra élaborer la feuille de route stratégique qui sera présentée au troisième trimestre. Création de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, intégration de LeasePlan, mise en œuvre du partenariat avec AllianceBernstein dans la recherche actions, que Slawomir Krupa a annoncé fin 2022 : les projets ne manquent pas. Le potentiel de rebond boursier non plus. Si l’action Société Générale affiche une performance de 8 points supérieure à celle du Crédit Agricole depuis un an, elle reste à la traîne de BNP Paribas. Et sur cinq ans, en base 100, sa sous-performance atteint respectivement 24 points et 42 points par rapport à ses deux rivaux tricolores. C’est d’abord là-dessus que seront jugés Slawomir Krupa et sa nouvelle équipe.