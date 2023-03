Le Livret A fait carton plein grâce à la hausse des taux

Pas de problème de collecte d'épargne pour les banques françaises. Porté par la hausse de sa rémunération, le Livret A a fait carton plein en février. Le produit a récolté près de 6,3 milliards d’euros en net le mois dernier, alors que son taux a été relevé à 3% au 1er février. Sur les deux premiers mois de 2023, la collecte nette dépasse déjà 15,5 milliards d’euros, pour un encours de 391 milliards d’euros.

«Une augmentation de taux a, en règle générale, un effet sur la collecte durant trois mois (mois de l’annonce et les deux qui suivent). La forte collecte de 2023 est liée à l’ampleur et la rapidité des hausses intervenues en un an. Le taux du livret A a été multiplié par six en douze mois», analyse Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne.

Renaissance

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), que Bercy envisage de faire évoluer dans le cadre de son projet de loi pour l’industrie verte afin de mieux financer la transition énergétique, n’est pas en reste. Il a attiré 1,9 milliard en février, presque autant qu’en janvier, et ses encours dépassent 138 milliards d’euros à fin février.

Avec son profil unique, totalement garanti, liquide à tout moment, et défiscalisé, le Livret A est redevenu en quelques mois un produit d'épargne très compétitif, par exemple vis-à-vis du fonds en euros de l’assurance vie. Son taux de rendement réel, corrigé de l’inflation, reste cependant négatif.

Ce début d’année marque un record depuis 2009, année qui avait vu la distribution du Livret A banalisée dans tous les réseaux bancaires à un période où les taux courts étaient encore plus élevés. Les bonnes performances devraient se poursuivre en mars.

«Compte tenu de la formule de calcul qui associe inflation et taux des marchés monétaires, le taux du Livret A pourrait atteindre plus de 3,5 %. Il est probable que les pouvoirs publics n’appliquent pas la formule sur la recommandation de la Banque de France comme lors du relèvement du 1er février dernier», pronostique Philippe Crevel.

