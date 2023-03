Le Livret A enregistre une collecte exceptionnelle de 9,3 milliards d’euros

Seuil psychologique. L’augmentation annoncée dès janvier dernier du taux du Livret A à 3% au 1er février a semble-t-il été reçue cinq sur cinq par les épargnants français.

Le mois dernier, ils ont placé la somme impressionnante de 11,22 milliards d’euros, nette des retraits, sur le petit livret rouge et sur son cousin, le Livret développement durable et solidaire (LDDS), avec une collecte respective de 9,27 et 1,95 milliard d’euros sur ces deux supports.

Ce montant est le deuxième plus élevé pour un mois de janvier, indique la Caisse des dépôts, et le troisième tous mois confondus. Seuls les mois d’octobre 2012 et janvier 2009 font mieux avec respectivement 21,3 et 18,9 milliards d’euros collectés sur les deux livrets. A l’époque, la collecte avait toutefois bénéficié d’éléments exceptionnels. Janvier 2009 avait été marqué par le début de la généralisation de la distribution du Livret A, jusqu’alors réservée aux réseaux de la Caisse d’épargne et de la Banque Postale, à l’ensemble des établissements bancaires.

Mauvaise nouvelle pour les banques

Octobre 2012 avait pour sa part bénéficié d’une augmentation du plafond du Livret A de 25% et d’un doublement du plafond du LDDS. La collecte sur l’ensemble de l’année 2012 avait d’ailleurs atteint le niveau historique de 49,16 milliards d’euros.

Après ces 11,22 milliards d’euros supplémentaires, l’encours cumulé des Livret A et LDDS grimpe à 520,9 milliards d’euros.

Une dynamique qui ne fait pas les affaires des banques. Elles s’acquittent d’une partie du paiement d’une rémunération en hausse (de 2% à 3%) sur des encours eux aussi en nette progression.

L’ampleur des versements réalisés en janvier, qui pourraient en outre se poursuivre en février, n’est pas non plus de bon augure pour les assureurs vie. Malgré des rendements en forte hausse pour de nombreux fonds en euros au titre de 2022, la comparaison avec un Livret A totalement liquide et défiscalisé servant un taux de 3% ne leur est pas favorable. D’autant que le lent ralentissement de l’inflation associé à une hausse du taux €STR, deux indicateurs qui servent de base au calcul du rendement du Livret A, ne présage pas d’une future baisse en août prochain. Bien au contraire.