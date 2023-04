Assurance vie : les rendements des fonds en euros grimpent en 2022

Cette nouvelle saison de publication des rendements des fonds en euros des contrats d’assurance vie s’annonce paradoxale. Après plus de dix ans de baisse quasi-ininterrompue, la plupart des acteurs devrait présenter cette année des taux en hausse à leurs assurés. Pas de quoi sabrer le champagne pour autant. Car même en hausse, la rémunération des fonds en euros va rester largement inférieure au niveau de l’inflation, qui tourne autour de 6% depuis six mois en France. Et elle risque d’avoir du mal à rivaliser avec les taux des livrets réglementés.

La concurrence du Livret A

Pour 2022, la comparaison devrait rester favorable pour les meilleurs contrats alors que le taux du Livret A ressort à 1,38% en moyenne sur l’année. Mais la pression risque de se faire ressentir dès mi-janvier, lorsque le gouvernement annoncera les prochains taux en vigueur à partir de février. Au programme, une probable augmentation de ceux du Livret A et du LDDS à plus de 3%. Un chiffre à mettre en rapport avec le rendement de l’obligation souveraine française à dix ans, qui approchait 3% début janvier. Une tendance que semble avoir déjà été anticipée par les épargnants. En novembre, ils ont sorti 300 millions d’euros de leurs fonds en euros.

En fin d’année dernière, le cabinet de conseil spécialisé Facts & Figures estimait que le taux moyen servi sur les fonds en euros classiques de contrats d’assurance vie individuels pourrait se situer entre 1,60% et 2% en 2022. Soit entre 1,3% et 1,7% après déduction des prélèvements sociaux, pour une comparaison cohérente avec le Livret A dont les intérêts ne sont pas fiscalisés.

Les premiers taux communiqués par les assureurs – qui sont rarement les plus mauvais - dépassent ces estimations.

Les taux 2022 des fonds en euros

Premier à tirer, Milleis Banque Privée a annoncé dès le 19 décembre un taux de 2,15% pour son fonds en euros, soit plus du double des 0,95% versés en 2021.

Le 2 janvier, Garance Mutuelle a indiqué que la rémunération de son fonds en euros pour 2022 s’élevait à 2,80%.

Le 5 janvier, la MACSF a dévoilé un rendement de 2,5% après 2,1% en 2021 et 1,55% en 2020. La distribution, en hausse de 0,40 point sur un an, est réalisée sans puiser dans la provision pour participation aux bénéfices.

Le même jour, la France Mutualiste a annoncé 2,11% pour ses contrats d’assurance vie phare Actépargne 2, en hausse de 0,80 point sur un an, et de 2,31% (+0,71 point) pour son plan d’épargne retraite (PER). Covéa a de son côté révélé des taux de 2,05% pour MAAF Vie et GMF Vie, en hausse de 0,55 point. Le rendement de MMA Vie atteint 2,15% pour les contrats comptant au moins 40% d’unités de compte (UC), 1,8% avec au moins 20% d’UC. Le taux sans bonus ressort à 1,4%.

Premier bancassureur à publier les rendements de ses fonds en euros, la Société Générale a annoncé le 9 janvier un taux moyen de 2,17% pour le support de sa compagnie d’assurance vie, Sogécap, en hausse de 0,81 point de pourcentage. Dans le détail, les taux moyens des contrats Séquoia et Ebène ressortent à 1,95% et 2,19% respectivement. Celui du PER Acacia s'établit à 2,32% et même 3% pour les clients investis à au moins 50% en UC.

2,01% pour l’Afer

Le 11 janvier, Primonial a dévoilé les rendements de ses trois fonds en euros issus d’un partenariat avec Oradéa Vie, une filiale de Société Générale Assurances. Le fonds Sécurité Target Euro, qui est exposé aux variations des marchés financiers tout en assurant une garantie du capital, sert une rémunération nulle au titre de 2022 (0%) en raison de la baisse des Bourses, après 2,35% en 2021. Le fonds Sécurité Infra Euro, qui investit pour partie dans les infrastructures, affiche de son côté un taux de 2,5% (2,1% en 2021). Enfin, le fonds plus traditionnel Euro Classique bénéficie d’un rendement de 1,9% (1% en 2021).

Le 12 janvier, MAIF a annoncé un taux de 2,1% pour le fonds en euros de son contrat d’assurance vie et de son PER, en hausse de 0,8 point par rapport à 2021. De son coté, la MACIF a dévoilé des rendements compris entre 1,6% et 2,2% selon les contrats. Les fonds en euros de Multi Vie et PER Multi Horizon Retraite ressortent à 1,6% quand celui de Jeewan Patrimoine varie entre 1,6% et 2,2% selon la proportion d’unités de compte. Les contrats fermés à la commercialisation Livret Vie, Actiplus et Actiplus Option affichent respectivement 1,6%, 2,2% et 2,2%.

Très attendue, l’Afer a également publié jeudi le rendement de son fonds en euros. L’association aux 753.245 adhérents et aux 55 milliards d’euros d’encours a servi un rendement de 2,01% à ses assurés en 2022 après 1,7% en 2021. L’Afer a pioché 94 millions d’euros dans ses réserves et sa provision pour participation aux bénéfices (PPB) s'élève à 326 millions d’euros à fin 2022.

Le 12 janvier en fin de journée, CNP Assurances a annoncé un taux moyen de 1,57% pour ses fonds en euros, en hausse de 0,66 point. Selon les contrats, il varie entre 1,35% et 1,60% sans bonification liée aux UC. Pour plusieurs contrats il dépasse 3% à partir d’une certaine proportion d’unités de compte.

2,2% pour Gaipare

Vendredi 13 janvier, le Crédit Mutuel a révélé des taux de 2,1% pour son contrat phare Plan Assurance Vie dans sa version «Essentiel» et de 2,25% dans sa version «Privilège» (hors bonus). La rémunération du PER ressort à 2,25%. En tenant compte des bonifications versées en fonction de la proportion d’UC, le rendement moyen des fonds en euros des Assurances du Crédit Mutuel ressort à 2,3%. L’assureur annonce une hausse de rémunération de 1 point de pourcentage pour les fonds en euros de tous ses contrats par rapport à 2021.

Lundi 16 janvier, BNP Paribas Cardif a annoncé un taux moyen de 2,04% pour ses fonds en euros. Pour tous les principaux contrats (BNP Paribas Multiplacements Privilège et Multiplacements 2 ainsi que Cardif Elite et AEP Nova Stratégies), il ressort à 2% hors bonus liés à la proportion d’unités de compte. Pour les PER, il est également de 2%. L’assureur indique que sa provision pour participation aux bénéfices est «quasi stable», à 6,78% des encours.

Le même jour l’Asac-Fapes a dévoilé un taux de 2% pour ses contrats assurés par Allianz Vie, en hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2021. L’association indique avoir procédé à une «reprise d’une partie des réserves constituées les années précédentes».

Le 17 janvier, Crédit Agricole Assurances a annoncé un taux moyen de 2,32% pour les fonds en euros de sa filiale Predica, en hausse de 1,06 point sur un an. Les rendements varient entre 1,9% et 2,45% selon les contrats, hors bonifications liées à la proportion d’UC. Le taux des contrats de retraite individuelle «Perspective» et «LCL retraite PER» ressort à 2,89% après 1,7% en 2021.

Mardi, Gaipare a de son côté révélé un rendement de 2,2% pour le fonds en euros de tous ses contrats, en hausse de 0,4 point. L’association, qui affiche 3,73 milliards d’euros d’encours, a pioché à hauteur de 5 millions d’euros dans sa PPB qui s'élève désormais à 2,4% des encours.

1,1% pour Le Conservateur

Le même jour, la MIF a dévoilé une rémunération de 2,20% pour ses contrats d’assurance vie et de 2,50% pour son plan d'épargne retraite «MIF PER Retraite». La mutuelle a indiqué avoir utilisé une partie de sa PPB tout en conservant un niveau de réserves représentant 3,16% des encours.

Toujours le 17 janvier, SMA BTP a annoncé un taux de 2% pour le fonds en euros de son contrat d’assurance vie, en hausse de 0,5 point, et de 1,8% pour son PER.

Le 19 janvier, Le Conservateur a dévoilé un taux de 1,1% pour ses fonds en euros, hors bonification. Le rendement grimpe jusqu'à 3,2% pour les contrats de plus de 150.000 euros et investis à au moins 70% en unités de compte.

Le même jour, Allianz Vie a indiqué que le rendement moyen de tous ses fonds en euros ressortait à 1,38% pour 2022. Pour les contrats Allianz Vie Fidélité et Allianz Capitalisation Fidélité, la rémunération moyenne s'élève à 2,12%. L’assureur a maintenu stable sa PPB. A environ 1,5 milliard d’euros, elle représente 4% des encours.

Le 23 janvier, La Mondiale a annoncé un taux de moyen de 1,76% pour les fonds en euros de ses contrats, en hausse de 0,35 point sur un an. Sans bonification liée à une certaine détention d’unités de compte, les rendements sont compris entre 1,08% et 1,25%.

Le 24 janvier, Monceau Assurances a dévoilé un rendement de 1,75% pour les fonds en euros des contrats diffusés par Capma & Capmi. Un taux qui s’inscrit en baisse par rapport à ceux servis en 2021. L’assureur indique détenir cinq années de participation aux excédents en réserve. Il juge que «ses réserves constituées ne sauraient servir une stratégie d’affichage de taux de participation élevés faisant courir un risque de dilution des performances, et surtout de prélèvement sur ses réserves par des nouveaux sociétaires opportunistes».

Le 27 janvier, Suravenir a révélé les rendements de ses fonds en euros. Hors bonifications, ils sont compris entre 1,7% et 2,3% selon les contrats et le type de gestion (libre ou sous mandat) pour les contrats distribués via les réseaux Crédit Mutuel Arkéa et Arkea Banque Privée. Le taux varie entre 2% et 2,3% pour Patrimoine Vie Plus, distribué via les conseillers en gestion de patrimoine, et entre 1,8% et 2,1% pour les contrats Internet. Ceux commercialisés par Primonial ressortent à 2,3% pour Sécurité Pierre Euro, à 0,7% pour Sécurité Flex Euro et à 2% pour l’actif général.

Le même jour, Asac-Fapes a annoncé un taux de 2,3% pour les fonds en euros des contrats Asac Neo Vie et Asac-Fapes PER qui sont assurés par Spirica.

1,95% en moyenne chez Axa

Le 30 janvier, Generali France a révélé un rendement moyen de 1,85% pour ses fonds en euros, en hausse de 0,64 point par rapport à 2021.

Swiss Life a de son côté servi 1,5%, hors bonification, pour ses fonds en euros. Les clients «Gestion Privée» bénéficient d’un taux bonifié de 1,7%. Pour les contrats comptant une certaine proportion d’unités de compte la rémunération peut grimper jusqu'à 2,85% (3,05% pour les clients gestion privée).

Le 1er février, Agipi a annoncé un rendement de 2,05% pour le fonds en euros de ses contrats CLER et CLEF, porté notamment par une reprise de 47 millions d’euros dans les réserves, et de 2% pour les contrats retraite FAR PER et FAR. Le taux ressort à 3,3% pour le fonds eurocroissance.

Le 2 février, Axa a indiqué le versement d’une rémunération moyenne de 1,95%, en hausse de 0,6 point, pour ses fonds en euros. Selon les contrats et la proportion d’unités de compte, le rendement varie entre 1,4% et 3,75%. Le support eurocroissance bénéficie d’un gain de 3,3%, en progression de 0,3 point.

2,5% pour la Carac

Le même jour, Boursorama a dévoilé un taux de 2,3% pour son fonds en euros Euro Exclusif et de 2,6% en cas de détention de plus de 50% d’unités de compte.

Le 6 février, la Carac s’est illustrée avec un rendement de 2,5% pour les fonds en euros de tous ses contrats phares et de 2,05% pour la retraite mutualiste du combattant. La mutuelle a en outre annoncé une rémunération garantie de 3% pour les versements réalisés entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Elle indique aussi avoir doté sa provision pour participation aux excédents de 37 millions d’euros. Cette réserve s'élève désormais à 534 millions d’euros, soit un taux de 5,94%.

Le même jour, Neuflize a annoncé un rendement de 1,60% pour le fonds Hoche Retraite, en hausse de 0,6 point.