Laurent Berger rejoint le Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale peaufine son nouveau plan stratégique à quatre ans et fait évoluer sa gouvernance. À cette occasion, plusieurs mouvements au sein de la gouvernance ont été annoncés mardi 12 septembre 2023, dont la nomination de Laurent Berger à la tête du futur Institut Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Ce think tank a vocation à devenir un «centre d’expertise dédié à la révolution climatique et environnementale, et directement rattaché à la direction générale du groupe», a déclaré le groupe dans un communiqué. Le laboratoire d’idées se veut en ligne avec le statut d’entreprise à mission de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. À ceux qui verraient le changement de casquette de Laurent Berger comme un dévoiement, l’intéressé botte en touche."C’est une banque mutualiste, relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire, qui développe une véritable stratégie pour contribuer à une transition écologique socialement juste », souligne l’ex-homme fort de la CFDT, interrogé par Le Monde, précisant que l’objectif du nouvel institut est de produire «des données pour que l’entreprise fasse évoluer ses pratiques.»

La banque d’investissement au cœur des réflexions

La création de ce think tank et l’arrivée de l’ancien chef de file de la CFDT ne sont pas les seules nouveautés. Le groupe mutualiste a procédé à plusieurs changements au niveau de sa gouvernance.

Si Nicolas Théry et Daniel Baal conservent leurs mandats respectifs de président et directeur général de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel, société mère du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Eric Charpentier, prendra, au 1er janvier 2024, la direction générale de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et du CIC. Claude Koestner, quant à lui, sera nommé à la même date directeur général délégué du CIC en charge des activités de réseau et des banques régionales. Ils ont tous deux pour mission de présenter, d’ici à l'été 2024, un projet d’organisation des activités de banque de réseau du CIC, mais aussi des activités de banque de financement et d’investissement du groupe.

Ces changements semblent montrer une volonté de donner davantage de place à l’activité banque d’investissement au sein du groupe. Une activité laissée à la marge du cœur de la banque de détail depuis les lourdes pertes enregistrées en 2005 (sa filiale CIC avait alors perdu près de 500 millions d’euros sur ses produits dérivés actions). A tout le moins, une réflexion est engagée. Une présentation détaillée du plan stratégique à quatre ans baptisé « Ensemble Performant Solidaire » est attendue à la mi-décembre.

Enfin, parmi les autres changements notables, Isabelle Chevelard, actuelle présidente du directoire de Targobank Allemagne, assurera aussi la présidence du conseil de surveillance et des conseils d’administration du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel pour assurer la coordination du développement de la bancassurance en Allemagne.

