Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale mise sur l’Europe comme relais de croissance

Après avoir scellé sa réconciliation avec Arkéa à l’Ouest, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale se tourne vers l’Est pour écrire une nouvelle page de son histoire. Le groupe, qui rassemble 14 fédérations du Crédit Mutuel et le CIC, veut «renforcer sa place en Europe», dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2024-2027, baptisé «Ensemble performant solidaire», a expliqué son directeur général, Daniel Baal, lors de l’assemblée générale de la fédération historique Centre-Est Europe vendredi dernier.

Les activités réalisées en Europe pèsent aujourd’hui 24% du produit net bancaire (PNB) du groupe (qui s’élevait en 2022 à 17,3 milliards d’euros). Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale compte encore pousser les feux en dehors de l’Hexagone, en misant sur les pays où il est déjà implanté.

Consolider la présence de Cofidis

Afin de rationaliser sa présence, le groupe s’apprête à céder ses activités de banque de détail et d’assurance en Espagne – la finalisation est attendue d’ici à l’été. Ces activités se révèlent, en effet, coûteuses en termes de financement, et leur coefficient d’exploitation est élevé. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale privilégie plutôt, pour se déployer en Europe, les activités de crédit à la consommation, via sa filiale Cofidis déjà présente dans neuf pays, ainsi que la banque de financement et d’investissement, pour servir la clientèle corporate du CIC notamment.

Profitant du recentrage stratégique opéré par BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), qui resserre sa présence sur la zone euro, Cofidis annonce, ce mardi, avoir signé l’acquisition de ses activités en Hongrie, pays où elle est déjà implantée. Le rachat de Magyar Cetelem Bank devrait être effectif au premier trimestre 2024 sous réserve de l’obtention des différentes autorisations réglementaires. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale deviendra ainsi le premier opérateur étranger du pays dans le crédit à la consommation.

Dupliquer le modèle belge en Allemagne

Du fait de son ancrage historique en Alsace, où deux habitants sur trois sont clients du Crédit Mutuel, le bassin rhénan reste son terrain de jeu privilégié. Le groupe souhaite ainsi consolider sa présence en Allemagne, en suivant le modèle de Beobank en Belgique. Après la crise de 2008, la fédération du Crédit Mutuel Nord Europe avait mis la main sur les 192 agences de la banque américaine Citi en Belgique. Depuis, elle a fait de Beobank une banque de détail généraliste servant 742.000 clients – particuliers, indépendants et PME –, en ligne et via 203 points de vente.

De son côté, Targobank, qui s’est développée à partir du réseau de Citi en Allemagne, dispose d’une force de frappe importante outre-Rhin, avec 350 agences. C’est presque autant que la deuxième banque du pays, Commerzbank. Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale souhaite capitaliser sur la densité de ce réseau pour transformer Targobank, aujourd’hui concentrée sur le crédit à la consommation, en bancassureur complet.

Le groupe envisage de profiter de l’arrivée à échéance de son partenariat exclusif avec l’assureur mutualiste Talanx en 2025 pour développer sa propre activité d’assurance outre-Rhin. Les Assurances du Crédit Mutuel y implanteront une filiale dont les contrats d’assurance seront distribués aux clients de Targobank. Le groupe compte ainsi reproduire un modèle qui a fait ses preuves dans l’Hexagone, où il est le pionnier de la bancassurance.◆