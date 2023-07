La banque de détail pénalise les résultats du Crédit Mutuel

Les résultats du Crédit Mutuel Alliance Fédérale illustrent les difficultés auxquelles sont confrontées les banques de réseaux en France. Dans cette période de transition marquée par l’inflation, la fin des aides Covid aux entreprises et une remontée rapide des taux, le groupe mutualiste – qui rassemble 14 fédérations du Crédit Mutuel et le CIC – a vu son bénéfice net baisser de 7,3% à 1,962 milliard d’euros au premier semestre.

Un résultat qui s’explique essentiellement par le recul de la marge nette d’intérêt de la banque de détail dans l’Hexagone (- 3,7%). « Nous assistons à une hausse du coût des dépôts qui ne se répercute pas dans le rendement des prêts immobiliers à taux fixe », rappelle le directeur général du groupe Daniel Baal. Une équation à laquelle sont confrontées l’ensemble des banques françaises, à l’exception de BNP Paribasmoins exposée à la clientèle de particuliers dans l’Hexagone. Les banques mutualistes, dont la part de marché sur l’épargne réglementée et le livret A est plus élevée, pâtissent davantage de ces effets négatifs.

Le crédit conso tire la banque de détail

Le modèle est néanmoins assumé au Crédit Mutuel. Son président Nicolas Théry met en avant « la double garantie sociale », à la fois sur le taux protecteur du crédit et celui, rémunérateur, du livret A. « Le modèle de bancassurance est solide de par cette double garantie sociale, mais il s’agit aussi d’un facteur d’ajustement dans les périodes de transition comme celles-ci », relève-t-il.

A court terme, l’ajustement se traduit par une progression modeste du produit net bancaire de la banque de détail (+1,5%) à 6 milliards d’euros au premier semestre. La performance est en réalité tirée par la progression du crédit à la consommation (+5,5%) et notamment sa filiale Targobank en Allemagne.



Collecte nette positive sur le fonds euros

L’assurance a tiré les revenus du groupe sur les six premiers mois de l’année, avec un chiffre d’affaires de 13%, à 7,5 milliards d’euros. Cette progression est notamment portée par l’assurance vie (+ 16% à 4 milliards d’euros), grâce à une collecte nette positive aussi bien sur les unités de compte que sur le fonds en euros.

Alors que le produit phare de l’assurance vie à la française, le fonds en euros, est chahuté par la remontée des taux et la concurrence d’autres placements financiers, dont les livrets d’épargne, les Assurances du Crédit Mutuel tirent leur épingle du jeu en offrant un rendement et des frais d’entrée attractifs. Le groupe a ainsi annoncé en début d’année une revalorisation d’un point sur les taux servis sur ses fonds euros. Une stratégie qui est permise par la constitution d’une provision pour participation aux excédents (PPE) importante. De l’ordre de 7,8%, elle est la plus élevée du marché français. « Nous avons déployé une stratégie patiente pour doter la PPE qui nous permet de tenir nos engagements », se félicite Nicolas Théry.

La remontée des taux a, par ailleurs, bénéficié aux « métiers spécialisés » du Crédit Mutuel Alliance Fédérale – la banque privée, la banque de financement et d’investissement - qui contribuent aux trois quarts du PNB du groupe au premier semestre. Ses revenus s’établissent au total à 7,9 milliards d’euros en hausse de 4%.

La banque de financement voit notamment ses revenus progresser de 38,1%, portée par la marge nette d’intérêt sur les dépôts des entreprises et une bonne dynamique des crédits pour répondre aux besoins de trésorerie.

Un coût du risque en hausse mais limité

Le revers de la médaille réside toutefois dans la montée du coût du risque avéré, du fait de la reprise des défaillances d’entreprises ainsi que de l’incidence plus « significative » du dossier Casino qui affecte l’ensemble des banques françaises. Le coût du risque reste, au global, limité à 24 points de base. « Nous revenons à la normale, au niveau d’avant-crise Covid », souligne Daniel Baal.

En raison du contexte inflationniste qui pèse sur les prix de l’énergie, mais aussi des mesures salariales accordées à la mi-2022 et en début d’année 2023, les frais généraux du groupe mutualiste progressent plus vite que le PNB (+ 6,7%). Ils reflètent aussi les investissements stratégiques du Crédit Mutuel dans l’informatique, notamment son partenariat avec IBM sur le quantique. Le coefficient d’exploitation s’établit à 58,2%, restant l’un des plus bas en Europe, et en ligne avec la cible de 61% du groupe fixée dans son plan stratégique.