La vérification d’identité se digitalise

Bertrand Bouteloup, directeur général adjoint d’Ariadnext Nous vivons une période de profondes transformations. L’identification n’y échappe pas. Jusqu’ici, la vérification d’identité des clients se faisait principalement par le contrôle de documents d’organismes régaliens. Les solutions d’identification à distance doivent désormais apporter une garantie équivalente à un face-à-face. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a largement contribué à l’essor de solutions spécialisées. Plus les menaces que font peser le blanchiment et le terrorisme grandiront, plus il y aura de directives européennes pour encadrer les transferts de fonds et la vérification d’identité et plus les services associés se devront d’être performants. C’est par ce biais que les citoyens pourront vivre dans un monde plus sécurisé. La cinquième directive a ainsi imposé le recours à une certification PVID (prestataire de vérification d’identité à distance), développée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) et accordée à des organismes pouvant démontrer l’efficience de leurs services tant en termes de robustesse que de performance.

La sixième directive, entrée en vigueur pour les Etats membres le 3 décembre 2020 et qui doit être mise en œuvre par les institutions financières d’ici au 3 juin 2021, envisage d’aller plus loin dans la pénalisation de la fraude à l’identité. Aujourd’hui, lorsque les faux documents sont remontés par les organismes KYC (en cours de certification PVID) aux établissements demandeurs, cela donne simplement lieu à un « blocage » du service au fraudeur. Demain, avec cette nouvelle directive, ce dernier pourra être poursuivi pénalement et encourir jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Une mesure particulièrement dissuasive, qui aura pour effet de transformer les futurs organismes PVID en « superflics » de l’internet. Les prochaines années devraient voir arriver un profond changement : le passage d’une vérification d’identité par chaque fournisseur de service à une vérification d’identité « unique », la même pour tous les fournisseurs de services. Une véritable identité numérique…