HSBC reprend 2 milliards de dépréciations liées à la vente de la France

HSBC a annoncé mardi un triplement de son bénéfice trimestriel, dépassant les attentes, alors que la hausse des taux d’intérêt dans le monde entier a stimulé les revenus de la banque.

La plus grande banque européenne a enregistré un profit avant impôt de 12,9 milliards de dollars pour le premier trimestre clos en mars, contre 4,2 milliards de dollars un an plus tôt. Des résultats supérieurs à l’estimation moyenne de 8,64 milliards de dollars de 17 analystes compilés par HSBC. En réaction, l’action de la banque cotée à Hong Kong montait de plus de 3% le 2 mai.

Cession de HSBC France

Le bénéfice global de HSBC a été dopé par la reprise d’une dépréciation de 2 milliards de dollars sur la vente prévue de ses activités en France, reflétant le fait que l’opération pourrait ne plus se concrétiser. La banque avait prévenu le mois dernier que la cession de ses activités en France, conclue en 2021 avec My Money Group, pourrait être compromise en raison de la hausse des taux d’intérêt qui bouscule la valorisation des actifs.

La banque, dont le siège est à Londres, a également fait état d’un retard dans le calendrier de réalisation de la vente de ses activités au Canada, un élément clé de sa stratégie visant à réduire ses activités sur les marchés occidentaux à faible croissance où elle manque d’envergure.

Le groupe a déclaré que la vente prévue de 10 milliards de dollars, qui devait initialement être achevée à la fin de cette année, ne sera probablement réalisée qu’au cours du premier trimestre 2024.

Dividendes et rachats d’actions

HSBC a récemment essayé d’accélérer son pivot vers les marchés asiatiques, en partie pour répondre aux appels de son principal actionnaire Ping An Insurance Group Co of China à scinder l’unité Asie afin d’augmenter le rendement pour les actionnaires.

Elle a annoncé un dividende de 0,10 dollar par action, son premier dividende trimestriel depuis 2019, à la suite des appels des actionnaires à augmenter le versement du dividende.

La banque a également dévoilé la reprise d’un programme de rachat d’actions, qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars.

«Avec la bonne dynamique que nous avons dans nos activités, nous nous attendons à avoir une capacité de distribution future substantielle pour les dividendes et les rachats d’actions», a déclaré le PDG Noel Quinn dans le communiqué.

HSBC, à l’instar d’autres établissements britanniques, a enregistré des sorties de dépôts au cours du trimestre, si l’on ne tient pas compte de ceux qu’elle a acquis en renflouant la branche locale de la Silicon Valley Bank, prêteur américain en faillite.

Les grandes banques européennes ont fait état d’une baisse des dépôts, les consommateurs confrontés à la crise du coût de la vie recherchant des produits plus rémunérateurs tels que les dépôts à terme et les fonds d’investissement.

Malgré l’augmentation des bénéfices, HSBC n’a pas revu à la hausse son principal objectif de performance, qui est d’atteindre un rendement des capitaux propres corporels d’au moins 12% à partir de cette année.

(Avec Reuters)