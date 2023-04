HSBC France, pourquoi la vente se complique

L’inflation ne se voit pas que dans le panier des ménages. Les temps changent aussi pour les grandes opérations de cession bancaires, comme la vente du réseau français de HSBC. La banque a annoncé vendredi 14 avril que l’opération conclue en juillet 2021 avec My Money Group, appartenant au fonds Cerberus, était «moins certaine». A l’époque, HSBC s’était engagée à apporter environ 2 milliards d’euros pour renflouer son réseau avant de le céder pour un euro symbolique.

Cela fait plusieurs semaines déjà que certaines sources de marché avaient des doutes sur la pérennité des termes de cette reprise. Leur impression se confirme. Cette communication d’HSBC ne signifie pas que la vente est abandonnée, mais celle-ci sera au mieux «retardée». A l’origine, la transaction devrait être finalisée dans le courant de cette année. «Il est de l’intérêt de deux parties que l’opération se fasse», explique un observateur qui reste optimiste. Mais le prix - ici payé par le vendeur à l’acquéreur pour reprendre un actif qui perdait de l’argent en 2020 et 2021 - ne sera pas le même. Selon certaines sources syndicales, le montant du capital à apporter par HSBC pourrait aujourd’hui être compris entre 3,5 et 5 milliards d’euros.

Dans sa version officielle, la banque justifie cette renégociation par la hausse des taux d’intérêts, qui bouscule la valorisation des actifs et des passifs bancaires. Leur remontée significative depuis la conclusion de l’accord cadre entre les deux groupes et le traitement comptable à la juste valeur qui en découle «augmenteront significativement le montant de fonds propres requis de la part du groupe acquéreur», explique le communiqué. «Le régulateur doit s’assurer que le repreneur soit viable après la cession», or « avec les chiffres tels qu’annoncé lors de l’accord de 2021, ce serait loin d’être le cas», assure une source.

Comme l’exige la réglementation, HSBC a retraité le coût de cette vente dans ses comptes. Elle a donc repris les deux milliards d’euros de provisions initialement passées car les activités de sa banque de détail française étaient considérées comme «détenues en vue de la vente».

Crainte du bug

Mais la hausse des taux et cette exigence comptable, si elles sont bien réelles, ne seraient pas la seule raison de la réticence de My Money Group. L’un des principaux chantiers de la reprise du réseau français de HSBC est lié à son système informatique, jugé obsolète par plusieurs acheteurs potentiels qui avaient examiné le dossier avant que la banque ne soit cédée à Cerberus. Le groupe s’était engagé en 2021 à y investir 200 millions d’euros. Une somme qui peut paraître importante, mais selon certaines sources «loin d’être suffisante». En interne, il ne fait pas de secret que la banque «est loin d’être prête au niveau informatique». Le fonds souhaite, outre la refonte et l’optimisation de l’architecture informatique, déployer des offres digitales. Difficile à mettre en œuvre, même avec ces investissements.

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que des problèmes informatiques rafraîchiraient les ambitions du repreneur d’une banque. Orange, avec la reprise de Groupama banque en 2016, avait connu les mêmes problèmes.

Inquiétudes en interne

En interne, la nouvelle a tout de même surpris ce 14 avril. Hormis l’informatique, «au plan opérationnel, les choses avancent plutôt bien et apparaissaient conforme au calendrier», explique une source interne. C’est donc une douche froide pour les salariés concernés, un peu moins de 6.000 au total, alors que le réseau français de HSBC est en vente depuis… 2019. D’autant que les montants en jeu changent la donne. Il pourrait être moins coûteux pour la banque d’envisager un arrêt pur et simple de son activité que de la recapitaliser. Les salariés sont donc dubitatifs sur la volonté de HSBC de réellement poursuivre les négociations sur l’opération.

Les deux parties ont jusqu’au 31 mai 2024 avant que leur accord conclu en 2021 devienne caduc. Il pourrait être prolongé de quelques mois «dans certaines circonstances», indique HSBC. Par exemple si les taux continuaient de monter et si les problèmes informatique d’HSBC France n’étaient pas résolus ? Cerberus avait, après la reprise, l’intention de faire renaître la marque CCF, l’ancien nom du réseau HSBC France. Pas certain que cela lui ait porté chance.