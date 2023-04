Ping An met un gros coup de pression à HSBC

Séquence compliquée pour HSBC. Alors que la banque voit s’éloigner la perspective d’une vente de son réseau en France, son encombrant premier actionnaire, Ping An, la pousse à scinder ses activités asiatiques. Pour la première fois, l’assureur chinois a publiquement affiché sa position dans un long communiqué publié ce mardi sur son site internet.

«Nous pensons que l'équipe de HSBC et les conseillers externes rémunérés qu’elle a désignés ont une opinion préconçue et catégorique contre l’examen de toute option structurelle, malgré notre demande constante d’un dialogue ouvert et les exigences des autres actionnaires», note Michael Huang, le PDG de Ping An Asset Management, qui détient autour de 8% du capital.

L’AG du 5 mai en ligne de mire

«Nous suggérons que la solution de spin-off originelle soit adaptée en solution de restructuration stratégique», poursuit Michael Huang. Celle-ci verrait HSBC coter en Bourses ses activités asiatiques, dans une banque ayant son siège en Asie, mais en resterait l’actionnaire majoritaire pour éviter de la destruction de valeur et une inflation des coûts. Cette solution offrirait aux actionnaires asiatiques de la banque plus de sécurité sur leurs dividendes. La décision par le superviseur bancaire britannique, lors du Covid, de suspendre le dividende des banques, explique une partie de la fronde de Ping An et de petits porteurs à Hong Kong contre HSBC.

L’assureur chinois estime que HSBC a «exagéré beaucoup des coûts et des risques» d’une scission dans sa communication aux investisseurs, sans en examiner les bénéfices. S’il reconnaît des coûts d’exécution, il estime que les autorités de Hong Kong auraient une attitude assez conciliante sur divers sujets – informatique, accords de trading intra-groupe, traitement des dettes subordonnées comptant comme du capital – pour rendre sa solution acceptable.

Ping An ajoute qu’il n’est pas convaincu par la stratégie de cession ciblée d’actifs. «Les problèmes de friction liés à l’abandon d’activités problématiques, récemment illustrés par les problèmes dans la vente du réseau de détail en France, soulignent la nécessité d’une solution structurelle plus radicale et plus large», appuie Michael Huang.

Cette prise de position survient à quelques semaines de l’assemblée générale de HSBC, le 5 mai prochain. Assemblée où deux résolutions déposées par des minoritaires, réclamant le retour au dividende pré-Covid et une revue stratégique, recevront le soutien de Ping An.

