Groupama réalise un bon premier semestre 2023

Tous les voyants sont au vert pour Groupama. Le chiffre d’affaires global du groupe progresse de 5,3% au premier semestre 2023 par rapport à 2022 et s’établit à 11,1 milliards d’euros pour un résultat net de 447 millions d’euros.

C’est en grande partie grâce à l’activité assurance biens et responsabilité en hausse de près de 10% que le groupe mutualiste doit ces bons résultats. Au niveau groupe, l’assurance santé prévoyance se développe bien également et croît de 8,3% portée par les branches santé (+5,8%) et pour l’essentiel par les acceptations collectives (+51,5%).

Bonne dynamique à l’international

Le périmètre français reste l’activité la plus importante avec un chiffre d’affaires à 9,5 milliards d’euros, en croissance de 4,3% par rapport à 2022. Mais en termes de dynamisme, c’est l’international qui affiche la plus forte progression et croit de 13,3% à périmètre et taux de change constants par rapport à l’année précédente et atteint 1,5 milliard d’euros.

Les fonds propres du groupe évoluent, eux aussi, positivement à 9,6 milliards d’euros au 30 juin 2023 (contre 8,8 milliards au 31 décembre 2022 proforma) et ce pour partie en raison de la progression du résultat, mais aussi de l’environnement de marché favorable. Une solidité financière d’ailleurs reconnue par Fitch Ratings qui confirme sa notation à A+ et une perspective « Stable ».