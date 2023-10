Axa soigne ses collaborateurs avec son programme We Care

«Axa a toujours eu une tradition d’innovation sociale forte et la santé des collaborateurs fait partie intégrante de la performance de l’entreprise, déclare Karima Silvent, directrice des ressources humaines du groupe. Le programme We Care nous permet, en complétant les dispositifs qui existent déjà au sein du groupe, de nous engager encore plus pour protéger la santé de nos collaborateurs à travers le monde de manière plus inclusive.»

Fondé sur quatre piliers, ce programme fait partie intégrante du plan stratégique 2024-2026 d’Axa, même si son déploiement commence dès le mois d’octobre 2023. Il a vocation à être proposé à l’ensemble des collaborateurs des 51 pays dans lequel le groupe est présent et à être déployé dans toutes les entités d’ici à la fin de l’année 2024.

Deux nouveaux dispositifs RH

Axa a décidé de renforcer sa politique parentale ainsi que son programme santé Healthy You mais développe également deux nouveaux dispositifs, l’un à l’égard des aidants, l’autre pour lutter contre les violences domestiques.

Ainsi, les salariés aidants pourront bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée maximale de 5 jours ou 10 demi-journées par an. De même, pour lutter contre les violences domestiques, intrafamiliales et sexuelles, Axa met en place un dispositif qui offre un accès à un soutien psychologique et des services spécialisés. «L’objectif est de renforcer nos procédures afin d’aider nos collaborateurs concernés à se mettre en sécurité. Des dispositions de travail flexibles seront également proposées ainsi qu’un congé payé supplémentaire de cinq jours», précise Karima Silvent.

A lire aussi:

Un renforcement des engagements existants

En matière de politique parentale, en plus des 16 semaines de congé parental rémunéré à 100% pour le parent principal, le programme We Care prévoit un doublement du congé parental du conjoint, qui passe de 4 à 8 semaines, lui aussi rémunéré à 100%. «Ces congés ne s’additionnent pas aux congés légaux déjà en pratique selon les pays. Mais certains pays partent de zéro en la matière», rappelle la DRH du groupe.

Enfin, le dispositif Healthy You qui offrait déjà l’accès à un bilan complet pour les salariés de plus de 40 ans ainsi qu’une couverture minimale financière pour les collaborateurs atteints d’un cancer, s’étend à la prise en compte des problèmes de santé liés aux menstruations, à la ménopause ou à l’andropause. «L’objectif ici est d’apporter le bon niveau de formation et d’information pour sensibiliser en interne sur ces sujets et de permettre aux personnes qui en souffrent des aménagements des conditions de travail lorsque cela est nécessaire», souligne Karima Silvent.

Ces investissements de long terme permettent à Axa d’enregistrer, a contrario de la tendance actuelle, un taux d’absentéisme en légère baisse ainsi qu’une amélioration de la santé générale de ses collaborateurs.