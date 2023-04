Deutsche Börse s’offre SimCorp pour étoffer ses services aux gérants

Voilà longtemps que les Bourses traditionnelles se diversifient hors du trading actions. Deutsche Börse a repoussé jeudi les limites du terrain de jeu en annonçant la plus grosse acquisition de son histoire, celle du danois SimCorp, l’un des derniers grands fournisseurs indépendants de logiciels à destination de l’asset management.

Conseillé par Morgan Stanley et Deutsche Bank, le groupe allemand propose 735 couronnes par action SimCorp en cash, soit une prime de 39% sur le cours de clôture du 26 avril, ce qui valorise sa cible à 3,9 milliards d’euros hors dette. Il paie surtout 37 fois les profits attendus pour 2023, un multiple de 10 points supérieur à la médiane du secteur des logiciels, d’où la baisse de plus de 7% de l’action Deutsche Börse. L’opérateur boursier vise au moins 50% du capital.

Chaîne de valeur complète

L’entreprise danoise est connue pour sa suite logicielle SimCorp Dimension, qui permet aux professionnels de l’investissement de gérer leur activité de middle et de back-office : traitement des ordres, gestion des risques, administration des fonds, etc. Elle traite plus de 30.000 milliards de dollars d’encours. Selon Deutsche Börse, SimCorp pourrait dégager l’équivalent de 600 millions d’euros de revenus en 2024, des projections inférieures au consensus des analystes, contre 561 millions l’an dernier. La marge d’Ebitda passerait dans le même temps de 27% à 33%.

Si la Bourse allemande a jeté son dévolu sur cette activité, c’est que beaucoup d’asset managers doivent moderniser leur technologie sans en avoir les moyens. Il leur faut recourir à un prestataire, pour se concentrer sur leur seule expertise d’allocation d’actifs et de gestion de portefeuille. Selon Deutsche Börse, ce marché potentiel représente 7 milliards d’euros de revenus. Deux fournisseurs, Bloomberg et BlackRock, par le biais de sa plateforme Aladdin qui équipe des gérants comme BNP Paribas AM, ont été précurseurs. D’autres acteurs s’attaquent depuis quelques années au gâteau, comme le français Amundi et l’américain State Street, qui a acquis en 2018 le fournisseur de logiciels Charles River.

Avec SimCorp, l’opérateur de la Bourse de Francfort se positionne à son tour dans la gestion, l’exécution des ordres, la gestion des risques et le suivi de portefeuille. «Nous couvrons maintenant toute la chaîne de valeur des services aux investisseurs, c’est exactement la pièce que nous avons toujours cherchée », a expliqué jeudi Theodor Weimer, le directeur général de Deutsche Börse, lors d’une conférence. La force du géant allemand est d’être déjà présent dans le conseil aux actionnaires, où il a racheté fin 2020 l’agence ISS pour près de 2 milliards d’euros, et surtout dans la fourniture de données et d’indices avec Qontigo. Cette entité rassemble les indices Stoxx et Dax ainsi que le spécialiste de l’analyse des risques Axioma, acquis en 2019. Au passage, Deutsche Börse a annoncé jeudi le rapprochement d’ISS et de Qontigo. Cette entité très tournée vers les Etats-Unis pourrait être introduite en Bourse pour offrir une porte de sortie au fonds General Atlantic, entré au capital de Qontigo lors du rachat d’Axioma.

A lire aussi:

Un quart des revenus

Bientôt rassemblé sous la bannière Investment Management Solutions, l’ensemble de ces activités aurait représenté 24% des revenus du groupe en 2022 en comptant SimCorp, soit 1,2 milliard d’euros, contre 15% sans le groupe danois. Deutsche Börse promet 90 millions d’euros de synergies annuelles, moyennant des coûts d’intégration de 100 millions. Reste à savoir si les gestionnaires d’actifs, qui pestent contre l’inflation du coût des données et des indices, voudront se lier les mains avec un unique prestataire.

En Europe, la Bourse de Londres pèse bien plus lourd dans ces métiers depuis le rachat de Refinitiv. Elle a engrangé au premier trimestre près de 1,5 milliard d’euros de revenus, les deux tiers de son chiffre d’affaires total, dans l’activité data & analytics.

Longtemps entravé par son passage dans l’orbite du NYSE, l’opérateur paneuropéen Euronext est parti plus tard dans la course à la diversification. Il a tenté en début d’année de mettre la main sur la plateforme de distribution de fonds Allfunds, mais l’opposition des dirigeants du groupe espagnol a fait capoter la transaction.