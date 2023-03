Opérateurs de marché

La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé au premier tour de table du European Circular Bioeconomy Fund, premier fonds de capital-risque exclusivement dédié à la bioéconomie et à la bioéconomie circulaire en Europe. Le véhicule a réuni 82 millions d’euros lors de cette levée. Il vise cependant un montant final de 250 millions d’euros, avec un engagement de 100 millions d’euros de la part de la BEI. Les autres investisseurs de ce premier round sont l’entreprise allemande de gestion des déchets PreZero, l’entreprise agro-alimentaire et biochimique néerlandaise Corbion et le family office Hettich. Le fonds a d’ores et déjà investi dans PeelPioneers, une société qui valorise la peau d’orange, et Prolupin GmbH, dédiée aux protéines végétales et aux substituts laitiers. Il est géré par Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A, et conseillé par la firme luxembourgeoise ECBF Management GmbH, fondée pour l’occasion.