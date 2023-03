Michel Audeban : « 2023 sera l’année de la Chine»

Comment Gemway Assets a traversé l’année 2022 en termes d’activité ?

Sur les marchés financiers, le ressenti des investisseurs envers les marchés émergents a été plutôt négatif. La guerre en Ukraine puis la poursuite de la politique zéro Covid en Chine ont beaucoup pesé. De notre côté nous avons subi des rachats de 158 millions d’euros en 2022 dont 110 millions venaient d’un gros client investisseur institutionnel international qui a décidé de sortir totalement des marchés émergents.

Nos fonds ont subi aussi une sous-performance entre autres car nous sommes structurellement sur pondérés sur les valeurs de croissance et sous pondérés sur les valeurs cycliques.

Quelles sont vos perspectives macro pour 2023 et les années suivantes?

Je pense que cette année sera l’année de la Chine. Le gouvernement chinois a décidé d’une sortie violente de la politique zéro Covid. Il s’était en effet fixé un objectif de PIB multiplié par 2 en 2035 par rapport à 2020. Les deux premières années ont été plutôt faibles. Il faut donc désormais une croissance de 4,8% par an. Pour nous, c’est la prévision la plus haute attendue. En ce qui concerne les investisseurs, ils sont clairement sous investis sur la Chine et les valorisations sont à la casse. Par exemple, le titre Alibaba se négocie avec un PE 2023 inférieur à 13.

Qu’avez-vous pensé du scandale Adani en Inde?

Cette affaire montre la limite de la gouvernance dans les pays émergents de façon générale et plus particulièrement sur Adani. Nous n’en avons jamais eu en portefeuille pour des raisons de gouvernance. Cela nous a coûté cher les années précédentes. Mais aujourd’hui nous en sommes plutôt satisfaits !

Cela ne montre-t-il pas aussi à quel point il est difficile d’appliquer une gestion avec des critères ESG dans les pays émergents?

Cela nécessite une grande proximité avec les entreprises.

En 2022, en plus des 350 entretiens avec des sociétés émergentes (qui ont tous un volet ESG), nous avons également fait 30 entretiens dédiés à l’ESG.

Nous avons également recruté une responsable ESG l’an dernier. Nous essayons de pratiquer une gestion responsable en votant en direct a minima sur 50% des titres détenus en portefeuille. Il y a 10 ou 15 ans, nous regardions simplement l’indépendance des administrateurs des entreprises. Depuis 5 ans, nous regardons en plus le taux de féminisation des conseils. Nous sommes à plus de 18% en moyenne dans le portefeuille. Les plus en retard sont les pays du Golfe et la Chine. Notre façon de faire est que nous votons contre la nomination d’un administrateur homme si le conseil d’administration a moins de 10% de femmes. Ce genre de vote intrigue les entreprises et nous pouvons souvent entamer le dialogue avec elles. Parfois, nous leur servons même de consultants ESG. La majorité des entreprises sont très intéressées pour comprendre nos exigences en la matière. Les rapports RSE ont en outre explosé en Asie ces dernières années et cela ne fait que se développer.

Quelles sont vos prévisions sur les encours de Gemway Assets?

Nous gérions 1,3 milliard d’euros à fin 2022. Nous étions monté au plus haut à 1,7 milliard en 2021. Notre objectif est de revenir vers nos plus hauts avant la fin de l’année. Un investisseur institutionnel français de premier plan vient d’investir près de 200 millions d’euros dans GemEquity. Nous avons aussi de belles perspectives de collecte en Italie où nous avons par exemple développé une coopération avec Prometeia, qui conseille de nombreux investisseurs institutionnels italiens.