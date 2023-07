Laurent David-Charbit : «Les investisseurs s’intéressent davantage à l’agriculture régénérative après un effort de pédagogie»

L’agriculture régénérative vise à restaurer la vie du sol à travers des changements de pratiques agricoles, afin de démultiplier la biodiversité locale et de séquestrer le dioxyde de carbone sur ces terrains. Cette nouvelle pratique nécessite de la pédagogie auprès des investisseurs, qui s’avèrent de plus en plus intéressés par ce sujet.

Cependant, l’agriculture régénérative réclame un changement profond. Les liens entre des subventions agricoles soutenant ces changements de pratiques, la pédagogie, et l’inclusion de ces pratiques dans des cahiers des charges joueront un rôle clé dans le changement de comportement des acteurs.