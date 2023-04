Données extra-financières, quand l’IA moissonne, trie et transforme

C’est comme si une moissonneuse-batteuse trouvait du premier coup l’aiguille cachée dans le foin. Les agences de notation extra-financière se dotent, elles aussi, de plus en plus d’outils d’intelligence artificielle (IA) pour décupler leurs capacités. Elles peuvent soit faire appel à des prestataires extérieurs qui conçoivent des produits « sur l’étagère » pour une partie des tâches, soit entraîner leurs propres algorithmes.

Les données extra-financières se prêtent particulièrement bien à l’action des intelligences artificielles liées au langage naturel, qui parviennent à capturer sur internet des informations, des avis, des sanctions sur une entreprise avec une ampleur et une rapidité inhumaines. EcoVadis travaille ainsi pour des entreprises qui veulent évaluer les maillons de leurs chaînes d’approvisionnement ou des fonds de capital-investissement pour une analyse ESG (environnement, social et gouvernance) d’entreprises de petite et moyenne taille, non cotées, donc qui ne publient pas d’information normée dans le domaine.

« Il y a énormément d’informations présentes sur le web et après avoir commencé par chercher manuellement, nous avons automatisé avec du machine learning, qui élimine le bruit, puis, pour chaque cas et chaque critère, catégorise l’information avec une boucle d’apprentissage. L’IA nous aide également à qualifier les documents apportés en preuve par l’entreprise », explique Sylvain Guyoton, responsable des notations chez EcoVadis. Son outil lui permet de sortir un score par société

sur 21 critères ESG. Et dans la course à l’équipement, l’an dernier, l’agence de notation a acquis une start-up berlinoise qui lui a apporté une nouvelle brique d’IA. Cette dernière est capable d’aller chercher des documents sur le site des entreprises évaluées comme des rapports ESG, des certificats, et de les qualifier sans même les solliciter.

Extrapoler et optimiser

Les outils algorithmiques permettent aussi de pallier le manque de données. « Quand une solution externe répond à notre besoin, nous faisons ce choix comme pour les controverses mais nous avons aussi des sujets de recherche en interne. Nous avons développé des modèles pour simuler des données manquantes avec des proxies, sur le carbone ou la biodiversité notamment », explique Xavier Leroy, qui dirige les services de conseil chez Ethifinance.

Pour lui, l’intelligence artificielle permet de simplifier la collecte, de gagner du temps et de fournir un service à un prix acceptable à ses clients, des gérants d’actifs et des investisseurs institutionnels. Afin de les tenir au courant des controverses qui peuvent toucher des entreprises de leurs portefeuilles, l’agence de notation utilise les services de la société d’intelligence artificielle Sesamm, qui va constituer un dossier à partir d’informations glanées dans la presse internationale en cinq langues. Mais ensuite, un analyste humain d’Ethifinance intervient systématiquement, pour garantir la pertinence de l’information et mesurer l’impact opérationnel, financier, réputationnel sur les parties prenantes.

Si l’agence de notation traite les controverses, c’est qu’elles présentent un risque qui, in fine, peut se traduire par une perte en capital qui affectera ses clients. Mais le même système se développe pour remonter des informations positives sur une entreprise, et Ethifinance regarde si cela peut avoir un intérêt. En revanche, la collecte pure de données extra-financières pour en faire un reporting unifié n’est pas encore au point, selon Camille Ferron, senior manager en notation ESG chez Ethifinance : « Nous avons fait des tentatives de collecte de données ESG avec une IA mais cela n’est pas encore assez précis pour notre besoin de granularité car nous avons 140 indicateurs, et tous ne sont pas mesurés de la même façon par les entreprises, comme par exemple l’existence de mesures pour économiser l’eau. »

Des liens invisibles

Quand on demande à l’intelligence artificielle générative ChatGPT ce que ce type d’IA peut faire pour améliorer le traitement des données ESG pour la gestion d’actifs, elle signale notamment ses capacités prédictives : « Les IA génératives peuvent être utilisées pour prédire les futures tendances ESG et identifier des risques et opportunités émergents. Cela peut être utile pour déterminer la durabilité à long terme d’actifs et identifier des opportunités d’investissement alignées avec les principes ESG. »

L’agence de notation Sustainalytics a bien perçu l’angle prédictif de ces outils. Elle travaille sur les usages de l’intelligence artificielle depuis une dizaine d’années et a décliné son offre sur toute la gamme de produits liés à l’analyse extra-financière, avec une fonction différente de l’IA selon le produit : trouver et suivre les données, les acquérir et les normaliser mais aussi prévoir leurs implications. Pour Arik Brutian, senior vice president de l’innovation digitale chez Morningstar Sustainalytics, les IA génératives représentent un événement qui change la donne. Selon lui, elles peuvent même être utilisées pour concevoir des nouvelles lignes de produits ESG afin de continuer à étendre la gamme de Sustainalytics car l’IA va percevoir des liens invisibles à l’humain dans les données massives et en déduire de nouveaux besoins.

Et l’éthique ?

L’intérêt envers les nouvelles IA génératives soulève toutefois des questions d’ordre éthique, surtout dans le domaine des données ESG. « L’éthique est non négociable dans la façon dont nous utilisons et contrôlons l’intelligence artificielle, ces considérations sont présentes à chaque étape », explique Arik Brutian, spécialisé en philosophie, éthique et technologie. Il explique que les IA comme ChatGPT sont entraînées sur la totalité des données d’internet, alors que Sustainalytics sélectionne pour les siennes des sources validées, émises par les entreprises elles-mêmes, par des fournisseurs vérifiés ou, lorsqu’il s’agit de sources médiatiques, uniquement par des titres qui ne disséminent pas de fausses nouvelles. Il ajoute que pour lui, ces nouvelles IA vont accélérer le développement des notations ESG et qu’il est optimiste dans leur apport à son industrie. En tout cas, cela lui donnera du grain à moudre.