Préparer la fin des rétrocessions

Coûteux, incompréhensibles, opaques… Du législateur au consommateur, la question des frais liés aux produits financiers et aux intermédiaires de l’épargne reste épineuse. La nouvelle directive européenne Retail Investment Strategy, officialisée ce 24 mai, envisageait au départ d’interdire totalement les rétrocessions sur les produits d’investissement, pour « réduire d’un tiers les coûts pour les clients particuliers ». Face à une vive opposition des acteurs financiers et des Etats, Allemagne et Autriche en tête, un compromis moins sévère a été trouvé. Il y aura cependant des impacts pour l’ensemble du secteur financier. Une évolution de la rémunération des distributeurs, asset managers et assureurs-vie va dans le sens de l’histoire car certains pays européens ont déjà supprimé les rétrocessions, et les business models vont devoir se reconfigurer.

Le manque à gagner pour les distributeurs pourrait être très important

Rappelons que les rétrocessions sont des frais payés par le client final aux asset managers, que ces derniers reversent aux distributeurs – banques, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine (CGP), etc. Ces commissions viennent s’ajouter aux frais d’entrée, d’arbitrage, de gestion et autres commissions. Un foisonnement tarifaire jugé coûteux et opaque pour le client final. Pour l’assurance-vie, par exemple, l’obligation d’afficher les frais de gestion sur le site internet des compagnies d’assurances et des institutions financières ne date que de juin 2022.

Quels impacts de la directive ?

L’idée d’une disparition des rétrocommissions fait donc logiquement son chemin. Deux pays européens, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, ont déjà choisi de les supprimer en quasi-totalité, avec des résultats inégaux. Si, selon Mairead McGuiness, commissaire européenne aux Services financiers, « les clients dans ces deux pays bénéficient désormais d’un meilleur rapport qualité-prix lors de l’achat de produits d’investissement », la réalité sur le terrain est plus nuancée.

Au Royaume-Uni, le marché, mal préparé à la suppression, s’est détourné des « petits » portefeuilles, considérés comme moins rentables, entraînant un déficit de conseil pour ce segment du marché. Aux Pays-Bas, la perte de revenus a été en partie compensée par de nouvelles commissions sur conseil en investissement, gestion d’actifs individuelle et autres services financiers. La Suisse quant à elle ouvre une troisième voie intéressante avec une suppression proactive des rétrocommissions et la mise en place de mandats différenciés rémunérés pour compenser la perte de revenus.

Quelle que soit l’approche privilégiée, toutes les réglementations récentes – MIF2 (Marchés d’instruments financiers) en 2018, mise en place du DIC (document d’informations clés) en 2021, loi Husson et interdiction des commissions de mouvement en janvier 2023 – œuvrent à renforcer la protection de l’épargnant individuel. Une tendance que les acteurs du conseil financier devraient envisager comme une opportunité d’améliorer leurs pratiques et de renforcer la relation de confiance avec leurs clients.

Le texte prévoit l’interdiction de percevoir des rétrocommissions lorsque l’épargnant a réalisé lui-même, sans conseil préalable, des opérations sur des produits d’investissement (mode « execution only »). Les acteurs digitaux favorisant le « self care » mais aussi les acteurs traditionnels seront touchés dès lors que le client réalisera les opérations lui-même et sans conseil : il conviendra de pouvoir isoler ces transactions et de ne pas leur appliquer les rétrocessions.

La transparence des frais est également accrue : les distributeurs devront fournir aux clients tous les éléments de comparaison pour évaluer leur « value for money ».

Enfin, une clause de révision dans trois ans rend possible le retour d’une interdiction totale des rétrocessions, si le bénéfice des premières mesures n’est pas jugé suffisant pour les investisseurs.

Conseil standard, conseil proactif, avis d’expert… il s’agit de définir précisément le conseil apporté par rapport à une exécution seule

Les distributeurs doivent se préparer à compenser la non-rémunération des transactions effectuées sans conseil par les investisseurs, mais aussi anticiper comment faire évoluer leur business model dans le scénario où le durcissement se poursuit lors de la prochaine révision. Le manque à gagner pour les distributeurs pourrait en effet être très important.

Quels leviers opérationnels pour la transition ?

Pour réussir cette transformation de leur modèle de rémunération, les acteurs du secteur disposent de plusieurs leviers concrets. Le premier consiste à définir explicitement les offres de conseil : en plus de la conformité avec la directive MIF2, il s’agit de définir précisément le conseil apporté par rapport à une exécution seule. Conseil standard, conseil proactif, avis d’expert… Une différenciation réussie permet d’élargir les réponses aux besoins des épargnants, d’éviter l’écueil du déficit de conseil rencontré au Royaume-Uni, tout en améliorant la rentabilité.

Parallèlement, un travail sur un meilleur rapport frais/performance s’impose. Les fonds « clean shares » proposés par des acteurs tels qu’Allianz, Suravenir ou Generali appliquent plus de transparence et des frais plus faibles, sans rétrocommissions : cela permet au client final d’économiser de 0,8 % à 1 % sur la performance d’un contrat d’assurance-vie, tandis que le distributeur peut mettre en avant la personnalisation et le conseil.

Pour le distributeur, des frais récurrents peuvent être mis en place en toute transparence. Les formules d’abonnement, par exemple, incluant tout ou partie des transactions réalisées, permettent d’établir un flux de revenus constant tout en répondant aux attentes des épargnants. Ils sont en effet 81 % à préférer une telle solution plutôt qu’un modèle transactionnel.

Enfin, ce reengineering des solutions et du modèle économique est indissociable d’un accompagnement approfondi des clients. Il sera nécessaire d’établir l’impact détaillé de ces mesures sur la base de clients, afin de pouvoir ensuite transférer chaque épargnant vers l’offre qui correspond le mieux à ses besoins. Un travail qui doit s’accompagner d’une formation des conseillers, de l’élaboration de directives claires et d’outils de transition efficaces, pour assurer la concrétisation de l’impact attendu sur les revenus.

Une nouvelle étape vers plus de transparence et de protection des épargnants est donc enclenchée. Asset managers et distributeurs doivent à présent se saisir de ces enjeux et anticiper le mouvement de fond pour construire un nouveau modèle de revenus robuste, adapté à la nouvelle donne réglementaire et aux attentes des clients finaux.